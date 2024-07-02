Создан "нежный" робот для обработки продуктов: система безопасно собирает покупки

Инженеры из Массачусетского технологического института разработали роботизированную систему под названием RoboGrocery для обработки продуктов.
Это устройство использует передовые технологии, такие как компьютерное зрение и мягкий роботизированный захват, чтобы эффективно упаковывать разнообразные предметы, минимизируя риск повреждений.
Система оснащена комбинацией камер RGB-D, сервоприводами с замкнутым контуром управления и тактильными датчиками, которые обеспечивают точное определение форм и размеров продуктов в реальном времени. Эти функции позволяют роботу безопасно собирать покупки, учитывая их уникальные характеристики, такие как жесткость и хрупкость.
Исследователи успешно провели тестирование системы на различных продуктах, включая деликатесы типа винограда и более прочные предметы, такие как консервные банки и коробки мороженого. В процессе работы система автоматически определяет, каким образом разместить каждый товар для минимизации повреждений и оптимизации упаковки.
Хотя RoboGrocery находится в стадии исследования и ещё не готово к коммерческому использованию, его потенциал расширяется за счёт возможности применения в различных отраслях, включая пищевую промышленность и сферу розничной торговли, а также в перспективе для задач сортировки и управления отходами.
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