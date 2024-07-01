Виноград начал распространяться благодаря падению астероида, убившего динозавров: катастрофа создала благоприятные условия

Американские ученые обнаружили в Панаме и Колумбии первые ископаемые свидетельства того, что предки винограда начали распространяться по миру около 65-66 миллионов лет назад после вымирания динозавров.
Это связано с изменением лесов вследствие падения гигантского астероида, уничтожившего 75% мезозойской флоры.
Согласно пресс-службе Филдовского музея, находка в Новом Свете, возрастом на несколько миллионов лет моложе аналогичных находок в Старом Свете, демонстрирует активное распространение винограда после вымирания динозавров. Помощник куратора Фабиани Эррера подчеркнул важность этой находки для понимания истории винограда.
Исследователи изучали осадочные породы палеоцена и эоцена в Панаме и Колумбии, обнаружив окаменелые зерна растений из семейства Vitaceae. Семена древнейшего из этих растений, Lithouva susmanii, датируются 58 млн лет назад. Это вторая по древности находка после Indovitis chitaleyae возрастом 66 млн лет из Индии, найденной в 2013 году.
Ученые предполагают, что вымирание динозавров создало благоприятные условия для распространения винограда, так как тропические леса стали более густыми и плотными. Они надеются, что дальнейшие раскопки подтвердят эту теорию.
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