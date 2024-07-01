Новый протез увеличил скорость ходьбы на 41%: разработка учёных взаимодействует с нервной системой

Учёные разработали протез ноги, полностью управляемый нервной системой

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские нейрофизиологи разработали бионический протез ноги, который взаимодействует с нервной системой человека аналогично настоящим конечностям.

Фото: navy.mil by Трэвисом К. Мендоса, PDM

Проект возглавил профессор Хью Герр из Массачусетского технологического института. Ученые создали нейроинтерфейсы, отслеживающие активность мышц в оставшейся части конечности для управления протезом. Эта система также стимулирует мышцы, создавая ощущение присутствия утраченной конечности.

В ходе экспериментов электроды были имплантированы в мышцы 14 человек после ампутации ног. Это ускорило их адаптацию к бионическому протезу, повысило скорость передвижения и позволило легко преодолевать препятствия.

Испытания с семью добровольцами показали, что скорость их ходьбы увеличилась на 41% по сравнению с обычным протезом. Это позволило им двигаться так же быстро, как людям без ампутаций, и адаптироваться к сложным поверхностям.

Ученые надеются, что будущие версии протезов позволят пациентам бегать, прыгать и стоять на одной ноге, восстанавливая утраченные функции.

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