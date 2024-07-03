Ученые разработали средство против самого опасного вируса животного происхождения

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STM: создано антитело от вируса Нипах, смертельного для человека в 90% случаев

1:16
Наука

Американские ученые из Университета штата Техас и специалисты компании Mapp Biopharmaceutical разработали новое экспериментальное моноклональное антитело, направленное против зоонозного вируса Нипах, который считается одним из наиболее опасных для человека зоонозных патогенов в мире. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine (STM).

STM: создано антитело от вируса Нипах, смертельного для человека в 90% случаев
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

"Вирус Нипах, подобно вирусу Эбола, SARS, SARS-CoV-2 и вирусу Марбург, имеет своим источником летучих мышей и вызывает периодические вспышки среди людей и животных в Юго-Восточной Азии", — сообщили в Mapp Biopharmaceutical.

Исследование продемонстрировало, что новое моноклональное антитело под названием hu1F5, нацеленное на белок F вируса Нипах, обеспечивает защиту животных моделей. В частности, его введение через день после заражения приводило к 100% выживаемости хомяков, а также эффективно защищало африканских зеленых мартышек даже при инъекции спустя пять дней после заражения.

Это открытие открывает перспективы для разработки препаратов, направленных на защиту человека от вируса Нипах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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