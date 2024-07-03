Ученые разработали средство против самого опасного вируса животного происхождения

Американские ученые из Университета штата Техас и специалисты компании Mapp Biopharmaceutical разработали новое экспериментальное моноклональное антитело, направленное против зоонозного вируса Нипах, который считается одним из наиболее опасных для человека зоонозных патогенов в мире. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine (STM).
"Вирус Нипах, подобно вирусу Эбола, SARS, SARS-CoV-2 и вирусу Марбург, имеет своим источником летучих мышей и вызывает периодические вспышки среди людей и животных в Юго-Восточной Азии", — сообщили в Mapp Biopharmaceutical.
Исследование продемонстрировало, что новое моноклональное антитело под названием hu1F5, нацеленное на белок F вируса Нипах, обеспечивает защиту животных моделей. В частности, его введение через день после заражения приводило к 100% выживаемости хомяков, а также эффективно защищало африканских зеленых мартышек даже при инъекции спустя пять дней после заражения.
Это открытие открывает перспективы для разработки препаратов, направленных на защиту человека от вируса Нипах.
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