Ученые разработали средство против самого опасного вируса животного происхождения

STM: создано антитело от вируса Нипах, смертельного для человека в 90% случаев

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Университета штата Техас и специалисты компании Mapp Biopharmaceutical разработали новое экспериментальное моноклональное антитело, направленное против зоонозного вируса Нипах, который считается одним из наиболее опасных для человека зоонозных патогенов в мире. Исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine (STM).

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

"Вирус Нипах, подобно вирусу Эбола, SARS, SARS-CoV-2 и вирусу Марбург, имеет своим источником летучих мышей и вызывает периодические вспышки среди людей и животных в Юго-Восточной Азии", — сообщили в Mapp Biopharmaceutical.

Исследование продемонстрировало, что новое моноклональное антитело под названием hu1F5, нацеленное на белок F вируса Нипах, обеспечивает защиту животных моделей. В частности, его введение через день после заражения приводило к 100% выживаемости хомяков, а также эффективно защищало африканских зеленых мартышек даже при инъекции спустя пять дней после заражения.

Это открытие открывает перспективы для разработки препаратов, направленных на защиту человека от вируса Нипах.