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Скрытая угроза в каждой чашке: как метиленхлорид угрожает здоровью из кофе без кофеина

Health: ученые выяснили, повышает ли риск развития рака кофе без кофеина

1:12
Наука

В последних исследованиях журнала Health сообщается, что ученые обнаружили в кофе без кофеина вещество метиленхлорид, известное как канцероген. Эксперты долго спорили о том, увеличивает ли это вещество риск онкологических заболеваний. В конце 2023 года группы активистов обратились в Управление по санитарному надзору в США с требованием запретить использование метиленхлорида.

Health: ученые выяснили, повышает ли риск развития рака кофе без кофеина
Фото: commons.wikimedia.org by Манджини is licensed under Share Alike 4.0

Метиленхлорид — распространенная бесцветная жидкость, которую часто используют для удаления кофеина из зерен. Процесс включает кипячение зерен и промывку метиленхлоридом, который взаимодействует с кофеином, удаляя его, но оставляя следы канцерогена в продукте. Работники, контактирующие с метиленхлоридом, подвержены риску заболеваний сердца, печени, центральной нервной системы и кожи.

После очистки кофе от кофеина его содержание метиленхлорида не превышает 10 частей на миллион. Это означает, что для получения опасной дозы этого вещества необходимо употребить миллионы чашек кофе без кофеина.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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