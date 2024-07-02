Скрытая угроза в каждой чашке: как метиленхлорид угрожает здоровью из кофе без кофеина

В последних исследованиях журнала Health сообщается, что ученые обнаружили в кофе без кофеина вещество метиленхлорид, известное как канцероген. Эксперты долго спорили о том, увеличивает ли это вещество риск онкологических заболеваний. В конце 2023 года группы активистов обратились в Управление по санитарному надзору в США с требованием запретить использование метиленхлорида.
Метиленхлорид — распространенная бесцветная жидкость, которую часто используют для удаления кофеина из зерен. Процесс включает кипячение зерен и промывку метиленхлоридом, который взаимодействует с кофеином, удаляя его, но оставляя следы канцерогена в продукте. Работники, контактирующие с метиленхлоридом, подвержены риску заболеваний сердца, печени, центральной нервной системы и кожи.
После очистки кофе от кофеина его содержание метиленхлорида не превышает 10 частей на миллион. Это означает, что для получения опасной дозы этого вещества необходимо употребить миллионы чашек кофе без кофеина.
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