Врачи рассказали, как пробудить воспоминания при деменции

Музыка и пение могут пробудить воспоминания при болезни Альцгеймера

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно информации с новостного портала Клиники Мэйо, прослушивание музыки или пение могут улучшить состояние пациентов с деменцией и активизировать сохранившиеся воспоминания.

Фото: Freepik by Ads, CC0

Болезнь Альцгеймера приводит к потере клеток мозга и ухудшению памяти, но музыкальные воспоминания часто остаются неизменными, поскольку связанные с ними участки мозга менее подвержены воздействию деменции.

Исследования подтверждают, что музыка и пение способствуют улучшению эмоционального состояния и поведения у пациентов с различными формами деменции. Рекомендуется выбирать музыку, которая ассоциируется с приятными моментами в жизни пациента.

Медленные мелодии могут успокаивать во время еды и гигиенических процедур, в то время как бодрые и веселые могут поднять настроение.

Важно создать спокойную обстановку для прослушивания музыки: выключить телевизор, закрыть дверь и избегать использования приложений с рекламой. Во время музыкальных сеансов можно поддерживать пациента в активности, например, предложив танцевать или заниматься другими увлекательными делами.