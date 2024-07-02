Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вызов полиции при ДТП поможет не стать жертвой автоподставы
Футболист Демирал забил самый быстрый гол в истории плей-офф Евро
Патриоты России протестуют против концерта Канье Уэста в Москве
Health: ученые выяснили, повышает ли риск развития рака кофе без кофеина
Фильм "Битлджус 2" откроет Венецианский кинофестиваль
Уролог Белопольский: множество заболеваний проявляются изменением цвета мочи
В ГАИ назвали пять самых опасных летних привычек водителей
В России можно оформить больничный по ДМС, но с рядом ограничений
Скрытые угрозы водопроводной воды: советы по защите кожи
Врачи рассказали, как пробудить воспоминания при деменции

Музыка и пение могут пробудить воспоминания при болезни Альцгеймера

1:11
Наука

Согласно информации с новостного портала Клиники Мэйо, прослушивание музыки или пение могут улучшить состояние пациентов с деменцией и активизировать сохранившиеся воспоминания.

Музыка и пение могут пробудить воспоминания при болезни Альцгеймера
Фото: Freepik by Ads, CC0

Болезнь Альцгеймера приводит к потере клеток мозга и ухудшению памяти, но музыкальные воспоминания часто остаются неизменными, поскольку связанные с ними участки мозга менее подвержены воздействию деменции.

Исследования подтверждают, что музыка и пение способствуют улучшению эмоционального состояния и поведения у пациентов с различными формами деменции. Рекомендуется выбирать музыку, которая ассоциируется с приятными моментами в жизни пациента.

Медленные мелодии могут успокаивать во время еды и гигиенических процедур, в то время как бодрые и веселые могут поднять настроение.

Важно создать спокойную обстановку для прослушивания музыки: выключить телевизор, закрыть дверь и избегать использования приложений с рекламой. Во время музыкальных сеансов можно поддерживать пациента в активности, например, предложив танцевать или заниматься другими увлекательными делами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Уничтожать самолёты F-16 на Украину полетит "гиперзвук" Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
Несовместимые соседи: культуры, которые нельзя сеять рядом с укропом
Несовместимые соседи: культуры, которые нельзя сеять рядом с укропом
Последние материалы
В России можно оформить больничный по ДМС, но с рядом ограничений
Скрытые угрозы водопроводной воды: советы по защите кожи
Стилист Куклина: какие процедуры выбрать для ваших волос
Музыка и пение могут пробудить воспоминания при болезни Альцгеймера
Ветеринары рассказали, из какой крупы лучше варить кашу для собак
Профилактика заболеваний огурцов: 5 эффективных рецептов
Россия значительно нарастила экспорт своей продукции
Наводнение смыло лагерь российских туристов в Киргизии
Как быстро и легко узнать, скручивался ли пробег автомобиля: 3 простых способа
The Mirror: длительное вздутие живота может указывать на аденомиоз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников