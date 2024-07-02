Врачи рассказали, как пробудить воспоминания при деменции

Согласно информации с новостного портала Клиники Мэйо, прослушивание музыки или пение могут улучшить состояние пациентов с деменцией и активизировать сохранившиеся воспоминания.
Болезнь Альцгеймера приводит к потере клеток мозга и ухудшению памяти, но музыкальные воспоминания часто остаются неизменными, поскольку связанные с ними участки мозга менее подвержены воздействию деменции.
Исследования подтверждают, что музыка и пение способствуют улучшению эмоционального состояния и поведения у пациентов с различными формами деменции. Рекомендуется выбирать музыку, которая ассоциируется с приятными моментами в жизни пациента.
Медленные мелодии могут успокаивать во время еды и гигиенических процедур, в то время как бодрые и веселые могут поднять настроение.
Важно создать спокойную обстановку для прослушивания музыки: выключить телевизор, закрыть дверь и избегать использования приложений с рекламой. Во время музыкальных сеансов можно поддерживать пациента в активности, например, предложив танцевать или заниматься другими увлекательными делами.
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