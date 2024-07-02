Как VR стало оружием наказания: тюремная революция или этический скандал

Концепция VR-тюрьмы будущего: наказание в виде эмоций жертвы

1:12 Your browser does not support the audio element. Наука

Молекулярный биолог Хашем Аль-Гайли предложил инновационное решение для проблемы переполнения тюрем, не лишая при этом преступников наказания. Его концепция тюремной системы Cognify, использующей виртуальную реальность (VR), заменяет традиционное заключение искусственными воспоминаниями, напрямую доставляемыми в мозг заключенных.

Фото: flickr.com by dnak, CC BY 2.0

Согласно сообщению Engadget, основой системы Cognify является использование искусственного интеллекта для создания контента, который заключенные будут воспринимать как реальные воспоминания. Этот контент может включать мысли и эмоции жертв, позволяя заключенным пережить последствия своих действий.

Идея Аль-Гайли заключается в том, чтобы доставлять этот контент непосредственно в мозг заключенных, воздействуя также на их ДНК и РНК, связанные с формированием памяти, чтобы запечатлить воспринятые ими образы.

В настоящее время концепция основана на экспериментах с животными, и использование на людях сталкивается с этическими вызовами, признанными как критиками, так и самим автором идеи.