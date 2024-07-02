Как VR стало оружием наказания: тюремная революция или этический скандал

Молекулярный биолог Хашем Аль-Гайли предложил инновационное решение для проблемы переполнения тюрем, не лишая при этом преступников наказания. Его концепция тюремной системы Cognify, использующей виртуальную реальность (VR), заменяет традиционное заключение искусственными воспоминаниями, напрямую доставляемыми в мозг заключенных.
Согласно сообщению Engadget, основой системы Cognify является использование искусственного интеллекта для создания контента, который заключенные будут воспринимать как реальные воспоминания. Этот контент может включать мысли и эмоции жертв, позволяя заключенным пережить последствия своих действий.
Идея Аль-Гайли заключается в том, чтобы доставлять этот контент непосредственно в мозг заключенных, воздействуя также на их ДНК и РНК, связанные с формированием памяти, чтобы запечатлить воспринятые ими образы.
В настоящее время концепция основана на экспериментах с животными, и использование на людях сталкивается с этическими вызовами, признанными как критиками, так и самим автором идеи.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.