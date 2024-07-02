Найден способ вернуть доступ к "спрятанным" воспоминаниям

FENS: потерянную из-за лишения сна память можно вернуть препаратом для потенции

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, представленное на Форуме федерации европейских нейробиологических обществ (FENS), показывает, что потерю памяти из-за дефицита сна можно компенсировать с использованием препаратов, обычно применяемых для лечения эректильной дисфункции.

Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, CC BY-SA 4.0

Отсутствие сна может приводить к временной потере пространственных воспоминаний у человека, однако исследования на мышах показали, что эти воспоминания не утрачены окончательно, а скрыты в мозге.

Ученые смогли восстановить доступ к этим воспоминаниям, используя препараты, такие как Рофлюмиласт, известные своим применением при астме и хронической обструктивной болезни легких.

Дополнительные исследования показали, что препарат Варденафил, который используется для лечения эректильной дисфункции, также способен помочь в восстановлении социальных воспоминаний у мышей, даже если потеря памяти произошла вследствие дефицита сна.

Этот препарат оказался эффективным даже при применении через несколько дней после лишения сна.

Открытия такого рода могут в будущем лечь в основу разработки терапии для людей, страдающих от амнезии, вызванной недостатком сна. Хотя изученные лекарства уже используются в медицине, дальнейшие исследования необходимы для подтверждения их эффективности и безопасности в контексте лечения амнезии.