Битва за будущее: кристаллы времени против случайных ошибок в квантовых вычислениях

Кристаллы времени могут открыть новый мир для квантовых компьютеров

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа ученых из Польши и Австралии разработала метод поддержания микроскопических частиц в специальном состоянии во время экспериментов, используя материал, известный как "кристалл времени". Этот материал помогает частицам двигаться в заданных направлениях и сохранять свои свойства.

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

В отличие от классической физики, которая описывает объекты с фиксированными местоположениями и траекториями, квантовая физика рассматривает частицы с точки зрения вероятностей. Эти вероятностные облака легче понять, если рассматривать каждую частицу индивидуально.

Однако взаимодействие с окружающей средой изменяет возможные результаты, что затрудняет поддержание целостности кубитов. Ученые предложили использовать "временные кристаллы" — материалы, которые с течением времени образуют регулярные структуры, в качестве базы для новых типов электронных схем.

Уникальная периодичность работы этих кристаллов может помочь уменьшить случайные столкновения и ошибки в работе квантовых компьютеров, делая их более надежными

. Это предложение находится на теоретической стадии, однако исследователи уже продемонстрировали потенциал ионов калия, охлажденных до почти абсолютного нуля и управляемых лазерными импульсами, для манипулирования кубитами.