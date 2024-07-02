Когнитивные проблемы у матери повышают риск болезни Альцгеймера

JAMANeurology: риск унаследовать болезнь Альцгеймера от матери выше, чем от отца

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Центра женского здоровья имени Бригама в США выяснили, что риск развития болезни Альцгеймера зависит больше от материнской стороны, чем от отцовской.

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Исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, включало анализ здоровья 4413 человек в возрасте от 65 до 85 лет, у которых не было замечено проблем с памятью или другими когнитивными функциями. С использованием позитронно-эмиссионной томографии ученые выявили наличие амилоидных белков в мозге, которые являются основными маркерами болезни Альцгеймера, вызывая повреждение и дисфункцию нейронов.

Участники исследования также сообщали, страдали ли их родители от болезни Альцгеймера. Выяснилось, что риск развития этой болезни был выше у тех, у кого матери имели когнитивные нарушения, независимо от возраста испытуемых.

Однако, если отец имел проблемы с памятью в относительно молодом возрасте (до 65 лет), вероятность развития болезни Альцгеймера также оставалась высокой.