Количество мощных природных пожаров в мире удвоилось за 20 лет

NEE: с 2003 по 2023 год в мире случилось около 3 000 сильнейших лесных пожаров

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Австралийские учёные из Университета Тасмании обнаружили, что за последние два десятилетия количество экстремально сильных лесных пожаров в мире выросло вдвое. Опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution исследование основано на анализе данных спутниковых наблюдений по энергетическим характеристикам природных пожаров с 2003 по 2023 годы.

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Учёные выявили общее количество 30 миллионов пожаров и выбрали 2 913 из них с наибольшим энергетическим выделением — это составляет 0,01% самых интенсивных очагов.

Исследование показало, что эти наиболее мощные пожары становятся всё более распространёнными, удвоившись за указанный период. Также изменились критерии для определения "экстремально сильного пожара".

Согласно данным исследования, наиболее интенсивные пожары последних лет производили в два раза больше энергии по сравнению с возгораниями в начале 2000-х годов. Эти выводы соответствуют другим недавним данным, свидетельствующим об увеличении масштабов природных пожаров.