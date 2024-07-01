Три вида мощных сверхпроводящих магнитов будут удерживать плазму в токамаке полем в 250000 раз мощнее, чем у Земли

Для термоядерного реактора в Провансе сделали 19 сверхпроводящих магнитов

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

На стройплощадку международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во французском Провансе привезли 19 тороидальных сверхпроводящих магнитов, сообщила в понедельник Американская ассоциация содействия развитию науки.

Фото: Flickr by Oak Ridge National Laboratory, CC BY 2.0

Магниты в форме буквы D высотой 17 метров, диаметром 9 метров и массой 360 тонн предназначены для удержания высокотемпературной плазмы внутри реактора. Кроме них, будут ещё полоидальные магниты для управления формой и положением плазмы и центральные соленоиды, запускающие в ней электрический ток.

Вместе эти монструозные элементы будут вырабатывать рекордно мощное магнитное поле в 250 тысяч раз сильнее, чем магнитное поля Земли.

Тороидальные магниты — совместная продукция компаний из Японии и Европы. В их создании использованы материалы и вложен труд 40 организаций и фирм и около тысячи специалистов из разных стран, в том числе России, Китая, Южной Кореи и США.

"Завершение сборки и доставка на территорию ИТЭР всех 19 катушек тороидальных магнитных полей является монументальным достижением. Мы поздравляем правительства государств-участников проекта, национальные агентства ИТЭР и частные компании, которые вложили огромное количество времени и усилий в это замечательное начинание", — заявил генеральный директор ИТЭР Пьетро Барабаски.

ИТЭР — международный проект первой в мире и самой большой установки для промышленной выработки энергии методом термоядерного синтеза.