У газотурбинных установок на водороде нашли углеродный след

В ПНИПУ дали комплексную оценку экологического вреда газотурбинных установок

2:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Газотурбинные установки (ГТУ) принято считать одними из самых экологически чистых "традиционных", то есть использующих сжигание топлива, источников энергии — особенно те, что работают на водороде или газовых смесях на его основе.

Фото: ОДК-Пермские моторы is licensed under public domain

В расчёте экологического вреда ГТУ не учитывались производственные процессы их изготовления и утилизации, а только эксплуатация, обратили внимание учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета. Они исправили этот недочёт, о чём отчитались в журнале Energies, сообщает пресс-служба ПНИПУ в понедельник.

Экологический аспект производства ГТУ анализировали по аналогии с изготовлением других сложных машин. "Мы рассмотрели аспекты оценки жизненного цикла ветряных турбин, электромобилей, самолётов, автобусов, газотурбинных и парогазовых установок. Проанализировали производство этих устройств, сборку, монтаж и дальнейшее обслуживание, производство самого топлива и электрической энергии, а также направления утилизации объектов", — пояснила доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ кандидат технических наук Юлия Мозжегорова.

"Оценивая углеродный след отечественной газотурбинной установки ГТУ-16П без учёта этапа эксплуатации, мы определили, что основной вклад в глобальное потепление вносит этап изготовления и установки её фундамента (62% от общих выбросов). Углеродный след производства самой установки составил 35%, а утилизации ГТУ и ее фундамента — всего 2,7%", — уточнила она.

И всё же основные выбросы от ГТУ образуются в процессе её эксплуатации — более 99%. Их тоже оценили в количественном выражении:

на водороде — 198 кг CO 2 -экв/МВт⋅ч,

-экв/МВт⋅ч, на природным газе 523 CO 2 -экв/МВт⋅ч,

-экв/МВт⋅ч, на дизельном топливе значительно увеличивается — 757 CO 2 -экв/МВт⋅ч.

Перевод ГТУ на чистый водород ставит их в один ряд с "зелёными" источниками энергии по экологическому воздействию, заключили исследователи.