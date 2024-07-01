У газотурбинных установок на водороде нашли углеродный след

Газотурбинные установки (ГТУ) принято считать одними из самых экологически чистых "традиционных", то есть использующих сжигание топлива, источников энергии — особенно те, что работают на водороде или газовых смесях на его основе.
В расчёте экологического вреда ГТУ не учитывались производственные процессы их изготовления и утилизации, а только эксплуатация, обратили внимание учёные Пермского национального исследовательского политехнического университета. Они исправили этот недочёт, о чём отчитались в журнале Energies, сообщает пресс-служба ПНИПУ в понедельник.
Экологический аспект производства ГТУ анализировали по аналогии с изготовлением других сложных машин. "Мы рассмотрели аспекты оценки жизненного цикла ветряных турбин, электромобилей, самолётов, автобусов, газотурбинных и парогазовых установок. Проанализировали производство этих устройств, сборку, монтаж и дальнейшее обслуживание, производство самого топлива и электрической энергии, а также направления утилизации объектов", — пояснила доцент кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ кандидат технических наук Юлия Мозжегорова.
"Оценивая углеродный след отечественной газотурбинной установки ГТУ-16П без учёта этапа эксплуатации, мы определили, что основной вклад в глобальное потепление вносит этап изготовления и установки её фундамента (62% от общих выбросов). Углеродный след производства самой установки составил 35%, а утилизации ГТУ и ее фундамента — всего 2,7%", — уточнила она.
И всё же основные выбросы от ГТУ образуются в процессе её эксплуатации — более 99%. Их тоже оценили в количественном выражении:
Перевод ГТУ на чистый водород ставит их в один ряд с "зелёными" источниками энергии по экологическому воздействию, заключили исследователи.
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