Чужие технологии в космосе: что скрывают новые газы

Хотя еще предстоит обнаружить жизнь на других планетах или в других уголках космоса, новое исследование выявило определенные признаки, которые могут указывать на обитаемость планеты.
Исследователи из Университета Калифорнии в Риверсайде обнаружили, что наличие парниковых газов, аналогичных тем, что выбрасывает Земля, может свидетельствовать о том, что удаленный мир был изменен для поддержки жизни или даже терраформирован.
Среди ключевых сигнатур, выявленных исследователями, — метан, этан, пропан, а также газы, содержащие азот с фтором или серу с фтором, которые могут свидетельствовать о применении технологий для жизни. Эти газы широко используются на Земле в промышленности, например, при производстве полупроводников.
"Эти газы не встречаются в природе в значительных количествах и требуют производства. Их обнаружение может свидетельствовать о наличии разумной жизни, использующей технологии. Эти признаки называются техносигнатурами", — отметил ведущий автор исследования Эдвард Швитерман.
Одним из преимуществ таких газов, например, фторида серы, является их высокая способность удерживать тепло, что может превратить замерзшую планету в место с жидкой водой на поверхности.
Эти газы также долговечны и могут сохраняться в атмосфере длительное время, до 50 000 лет, что важно для поддержания благоприятного климата.
Другие предложенные техносигнатурные газы включают химические охладители, такие как хлорфторуглероды, которые чаще всего искусственны и видимы в земной атмосфере. Однако они могут иметь негативное воздействие на окружающую среду и обладают недолговечностью.
Исследователи разделяют энтузиазм относительно возможности обнаружения разумной жизни с помощью новых телескопов следующего поколения, что становится все более близким к реальности.
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