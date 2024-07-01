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Чужие технологии в космосе: что скрывают новые газы

Ученые выявили парниковые газы, которые могут быть признаком обитаемости планеты

Наука

Хотя еще предстоит обнаружить жизнь на других планетах или в других уголках космоса, новое исследование выявило определенные признаки, которые могут указывать на обитаемость планеты.

Ученые выявили парниковые газы, которые могут быть признаком обитаемости планеты
Фото: commons.wikimedia.org by Elnur612, CC BY-SA 4.0

Исследователи из Университета Калифорнии в Риверсайде обнаружили, что наличие парниковых газов, аналогичных тем, что выбрасывает Земля, может свидетельствовать о том, что удаленный мир был изменен для поддержки жизни или даже терраформирован.

Среди ключевых сигнатур, выявленных исследователями, — метан, этан, пропан, а также газы, содержащие азот с фтором или серу с фтором, которые могут свидетельствовать о применении технологий для жизни. Эти газы широко используются на Земле в промышленности, например, при производстве полупроводников.

"Эти газы не встречаются в природе в значительных количествах и требуют производства. Их обнаружение может свидетельствовать о наличии разумной жизни, использующей технологии. Эти признаки называются техносигнатурами", — отметил ведущий автор исследования Эдвард Швитерман.

Одним из преимуществ таких газов, например, фторида серы, является их высокая способность удерживать тепло, что может превратить замерзшую планету в место с жидкой водой на поверхности.

Эти газы также долговечны и могут сохраняться в атмосфере длительное время, до 50 000 лет, что важно для поддержания благоприятного климата.

Другие предложенные техносигнатурные газы включают химические охладители, такие как хлорфторуглероды, которые чаще всего искусственны и видимы в земной атмосфере. Однако они могут иметь негативное воздействие на окружающую среду и обладают недолговечностью.

Исследователи разделяют энтузиазм относительно возможности обнаружения разумной жизни с помощью новых телескопов следующего поколения, что становится все более близким к реальности.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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