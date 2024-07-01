Ученые раскрыли назначение древнейшей в мире вычислительной машины

UG: 2200-летний Антикитерский механизм отслеживал греческий лунный календарь

2:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Шотландские ученые из Университета Глазго раскрыли тайны древнего устройства, известного как Антикитерский механизм, обнаруженного в 1901 году у берегов греческого острова Антикитера. Исследование результатов исследования было опубликовано на официальном сайте университета.

Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena, CC BY 4.0

Антикитерский механизм представляет собой бронзовый прибор размером с обувную коробку, созданный примерно 2,2 тыс. лет назад. Внутри механизма находится сложная система шестерен разного размера. Этот аппарат иногда называют самым древним компьютером в мире, однако до недавнего времени оставалось неясным, какие именно функции он выполнял.

Одна из частей механизма, известная как "календарное кольцо", использовалась для отслеживания дней в году. Поскольку кольцо сохранилось лишь частично, долгое время оставалось неизвестным, сколько именно дней оно отображало.

Команда ученых из Университета Глазго применила статистические методы, разработанные для обнаружения тонких сигналов в астрономических данных, для изучения механизма. Их исследование позволило воссоздать отсутствующие части и детали прибора.

Исследователи пришли к выводу, что календарное кольцо, скорее всего, содержало 354 или 355 отметок, что соответствует 354-дневному лунному календарю, используемому в Древней Греции. Кроме того, механизм отображал движение Солнца, Луны и планет в соответствии с астрономическими наблюдениями того времени.

Это открытие уточнило предположение, что антикитерский механизм представляет собой механическую модель древнеегипетского 365-дневного календаря.

Авторы исследования отметили, что создание Антикитерского механизма потребовало высокой мастерской работы и использования сложных вычислительных методов для своего времени.