В поисках планет-изгоев: что мы нашли за пределами нашей галактики

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Что такое планеты-бродяги и насколько они опасны для Земли?

2:10
Наука

В нашей Вселенной обитает множество удивительных объектов и явлений, среди которых особое внимание привлекают планеты-бродяги, известные также как планеты-изгои или свободно плавающие планеты. Они не привязаны гравитационно ни к одной звезде и свободно скитаются по просторам космоса.

Что такое планеты-бродяги и насколько они опасны для Земли?
Фото: google by pinterest, CC BY-SA 4.0

Эти планеты были отброшены из своих родных звёздных систем, где сформировались. Они могут поддаваться гравитационному влиянию других крупных тел, но представляют ли они реальную угрозу для Земли?

По словам Дэвида Беннетта из Центра космических полётов NASA имени Годдарда, большинство планет-бродяг покидают свои системы на ранних стадиях формирования планет, когда их орбиты ещё не устоялись. Однако такие планеты могут быть выброшены из системы в любое время её существования.

Чаще всего планеты-бродяги формируются в системах с двумя звёздами. Гравитационное воздействие двух звёзд нарушает орбиты планет, выталкивая их в открытый космос.

По оценкам астрономов, в нашей галактике Млечный Путь на каждую звезду приходится примерно 20 планет-бродяг. Учитывая количество звёзд в галактике — около 200 миллиардов — общее число планет-бродяг может достигать 4 триллионов. Большинство из них, по мнению Беннетта, имеют размеры и массу, схожие с Землёй.

Крупные планеты реже покидают свои системы из-за необходимости больших гравитационных возмущений.

На сегодняшний день астрономы обнаружили всего несколько сотен таких планет, так как они трудно обнаруживаются из-за отсутствия связи с звёздами. Однако они могут оказывать гравитационное влияние на звёзды, проходящие мимо.

Вероятность того, что планета-бродяга попадёт в нашу Солнечную систему и повлияет на её стабильность, крайне мала. Даже если такая планета войдёт в нашу систему, её воздействие будет минимальным, учитывая огромное количество планет-бродяг и значительные промежутки между звёздами.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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