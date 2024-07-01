Аспирантка объяснила, за какими грибами отправилась в Арктику — за закалёнными

Одна из задач экспедиции Арктического плавучего университета – 2024 — поиск грибов и бактерий, разрушающих пластик, передаёт корреспондент ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов".
В число участников АПУ вошла аспирантка Байкальского музея Сибирского отделения РАН Марина Полякова. В водах Байкала она собирает пластиковый мусор, покрытый грибами, бактериями и водорослями, и исследует их на предмет возможного использования для переработки отходов.
"Не всякий пластик пригоден к такой переработке, чтобы из одного пластика сделать снова пластик. Пластик с биообрастанием, как правило, никто не принимает на переработку. И поэтому мы надеемся, что микроорганизмы помогут нам в решении этой проблемы", — объяснила учёная.
По её мнению, если подобные микроорганизмы есть в Арктике, они наверняка куда более "прожорливы" в отношении пластика. "Возможно, их ферменты будут более активны, по крайней мере, будут активны на холоде. Всё-таки большая часть нашей страны — это достаточно холодные регионы. И поэтому, на мой взгляд, поиск этих продуцентов среди психрофилов (холодолюбивых организмов — прим. ред.) как раз имеет наибольшее значение", — заключила аспирантка.
АПУ-2024 вышел из Архангельска 25 июня. Намечены исследования в Белом и Баренцевом морях, на островах Колгуев, Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.
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