Аспирантка объяснила, за какими грибами отправилась в Арктику — за закалёнными

Поиск грибов-биодеструкторов назван одной из задач АПУ-2024

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Одна из задач экспедиции Арктического плавучего университета – 2024 — поиск грибов и бактерий, разрушающих пластик, передаёт корреспондент ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов".

Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

В число участников АПУ вошла аспирантка Байкальского музея Сибирского отделения РАН Марина Полякова. В водах Байкала она собирает пластиковый мусор, покрытый грибами, бактериями и водорослями, и исследует их на предмет возможного использования для переработки отходов.

"Не всякий пластик пригоден к такой переработке, чтобы из одного пластика сделать снова пластик. Пластик с биообрастанием, как правило, никто не принимает на переработку. И поэтому мы надеемся, что микроорганизмы помогут нам в решении этой проблемы", — объяснила учёная.

По её мнению, если подобные микроорганизмы есть в Арктике, они наверняка куда более "прожорливы" в отношении пластика. "Возможно, их ферменты будут более активны, по крайней мере, будут активны на холоде. Всё-таки большая часть нашей страны — это достаточно холодные регионы. И поэтому, на мой взгляд, поиск этих продуцентов среди психрофилов (холодолюбивых организмов — прим. ред.) как раз имеет наибольшее значение", — заключила аспирантка.

АПУ-2024 вышел из Архангельска 25 июня. Намечены исследования в Белом и Баренцевом морях, на островах Колгуев, Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.