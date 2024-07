Откройте тайну Солнечной системы: сколько спутников на самом деле вращается вокруг планет

Большие и малые небесные тела в Солнечной системе имеют 761 известный естественный спутник. Однако, по мнению астрономов, это может быть менее 10% от реального количества лун в нашей звездной системе. Об этом сообщает научный портал Live Science.

Фото: The International Astronomical Union by Martin Kornmesser, CC BY 4.0