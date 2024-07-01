Откройте тайну Солнечной системы: сколько спутников на самом деле вращается вокруг планет

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Live Science: у небесных тел в Солнечной системе может быть до 10 тыс. спутников

Наука

Большие и малые небесные тела в Солнечной системе имеют 761 известный естественный спутник. Однако, по мнению астрономов, это может быть менее 10% от реального количества лун в нашей звездной системе. Об этом сообщает научный портал Live Science.

Live Science: у небесных тел в Солнечной системе может быть до 10 тыс. спутников
Фото: The International Astronomical Union by Martin Kornmesser, CC BY 4.0

Согласно данным Международного астрономического союза, официально зарегистрировано 288 планетарных спутников, вращающихся вокруг восьми планет Солнечной системы. Также обнаружено 473 спутника малых тел, которые обращаются вокруг астероидов и карликовых планет.

Ближайшие к Солнцу Меркурий и Венера не имеют спутников из-за сильной гравитации звезды, которая бы оторвала любые потенциальные луны. Однако у Венеры есть одна квази-луна по имени Зоозве, которая на самом деле вращается вокруг Солнца, а не Венеры.

Земля имеет одну крупную луну, а также по меньшей мере семь квази-лун и временами временные мини-луны.

У Марса есть два спутника: Фобос и Деймос. Деймос постепенно приближается к Марсу и в будущем может упасть на его поверхность.

Юпитер имеет 95 спутников, включая Каллисто, Европу, Ио и Ганимед — крупнейшую луну в Солнечной системе, диаметр которой на 8% больше диаметра Меркурия.

Сатурн обладает 146 лунами, среди которых выделяются Титан, Мимас и Энцелад.

За последние несколько лет астрономы обнаружили множество новых лун. С начала 2023 года они нашли как минимум 62 новых спутника у Сатурна и 12 у Юпитера, а также два у Нептуна и одну у Урана.

Число планетарных спутников может увеличиться, если будут обнаружены новые планеты в Солнечной системе. Одной из таких гипотетических планет является Девятая Планета, которая может скрываться на окраинах нашей системы. Если эта планета существует, она может иметь несколько спутников.

По словам Эдварда Эштона из Института астрономии и астрофизики Академии Синика на Тайване, общее количество лун в Солнечной системе может достигать 10 тысяч. Если это так, ученым предстоит открыть более 92% таких объектов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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