Недавно открытый астероид размером с пирамиду Хеопса пролетел вплотную к Земле

Недавно обнаруженный астероид 2024 МК пролетел мимо Земли в субботу, 29 июня. Космическая скала приблизилась к нашей планете на расстояние 295 тысяч километров, что составляет три четверти дистанции между Луной и Землей. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.
Астрономы из ЮАР впервые заметили 2024 МК 16 июня 2024 года.
По данным американского космического агентства, 2024 МК двигался со скоростью 34 тысячи километров в час. Размеры астероида составляют 146 метров, что примерно соответствует высоте 40-этажного здания или пирамиды Хеопса в Египте.
Хотя вероятность столкновения Земли с 2024 МК была нулевой, NASA внесло астероид в список потенциальных угроз из-за его больших размеров и нестабильной орбиты.
По словам специалистов, после сближения с Землей астероид направится к поясу астероидов между Марсом и Юпитером и не вернется к Земле до 2037 года.
Согласно расчетам NASA, в настоящее время нет ни одного астероида, который представлял бы угрозу для нашей планеты в течение следующих 100 лет.
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