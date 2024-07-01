Недавно открытый астероид размером с пирамиду Хеопса пролетел вплотную к Земле

NASA: Земля разминулась со 146-метровым астероидом, подошедшим на 295 тыс. км

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно обнаруженный астероид 2024 МК пролетел мимо Земли в субботу, 29 июня. Космическая скала приблизилась к нашей планете на расстояние 295 тысяч километров, что составляет три четверти дистанции между Луной и Землей. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

Фото: Freepik by kjpargeter, PDM

Астрономы из ЮАР впервые заметили 2024 МК 16 июня 2024 года.

По данным американского космического агентства, 2024 МК двигался со скоростью 34 тысячи километров в час. Размеры астероида составляют 146 метров, что примерно соответствует высоте 40-этажного здания или пирамиды Хеопса в Египте.

Хотя вероятность столкновения Земли с 2024 МК была нулевой, NASA внесло астероид в список потенциальных угроз из-за его больших размеров и нестабильной орбиты.

По словам специалистов, после сближения с Землей астероид направится к поясу астероидов между Марсом и Юпитером и не вернется к Земле до 2037 года.

Согласно расчетам NASA, в настоящее время нет ни одного астероида, который представлял бы угрозу для нашей планеты в течение следующих 100 лет.