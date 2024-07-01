Как лучше наблюдать единственное астрономическое явление в июльском небе, объяснили в планетарии

Астроном Кошман: для образования серебристых облаков нужна температура -100 °C

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Московский планетарий опубликовал астрономический прогноз на июль. Из него следует, что едва ли не единственное явление, доступное к наблюдению — это серебристые облака.

Фото: Московский планетарий by Александр Молоствов, PDM

"Июль малоблагоприятен для наблюдений звёздного неба в средних, а особенно в северных широтах страны. В условиях белых ночей или полярного дня можно наблюдать только наиболее яркие объекты неба. Солнце не опускается достаточно глубоко под горизонт, и в атмосфере присутствует рассеянный солнечный свет, что ухудшает условия для наблюдений слабых туманных объектов космоса", — объясняется в сообщении.

"В июле продолжается великолепная возможность для обнаружения и наблюдений серебристых облаков. Они могут появляться в течение всего летнего периода", — добавляется в нём.

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария астроном Людмила Кошман рассказала об образовании серебристых облаков и наблюдении за ними.

Это самые высокие облака в земной атмосфере. Они возникают на высоте 70-95 километров при сочетании трёх факторов — водяного пара, температуры около -100 °C и метеорной пыли либо пылевых частиц. "На частицах пыли конденсируется водяной пар и превращается при низкой температуре в кристаллики льда. Солнечный свет рассеивается этими кристалликами, и мы видим такое красивое явление", — пояснила специалист.

Облака похожи на голубоватую паутинку невысоко над горизонтом. Ищите их около полуночи в ясную погоду в северном секторе небосклона, посоветовала она.