Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Украине схватили очередных заговорщиков по захвату власти
Как удалить битумные пятна с машины без повреждений
Скручивание листьев томатов — проблема решаемая за 24 часа
Ташкент и горные пейзажи Узбекистана поразили Павла Дурова
Россияне будут получать информацию о своих накоплениях в НПФ через портал "Госуслуги"
Собчак о концерте Канье Уэста в Москве: "Окупить такое невозможно"
На насадке для душа могут скапливаться опасные бактерии
В России закончились съёмки ремейка советского фильма "Чучело"
Лидером по строительству квартир-студий в России признано Мурино
Зачем космонавтов в скафандрах опускают в бассейн перед полётом

Роскосмос показал тренировку космонавтов в гидролаборатории

1:27
Наука

В гидролаборатории Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина прошла тренировка участников 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, сообщили в Роскосмосе.

Роскосмос показал тренировку космонавтов в гидролаборатории
Фото: Роскосмос by ЦПК, PDM

Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер отработали элементы внекорабельной деятельности, потому что в полёте им предстоит выход в открытый космос. Одетые в скафандры, они погрузились в бассейн и в воде выполнили типовые задачи: открытие и закрытие люка, перемещение и работа на внешней поверхности станции, расчётные нештатные ситуации — вроде эвакуации внезапно утратившего работоспособность коллеги.

Своей выталкивающей силой вода создаёт для космонавтов условия, приближенные к невесомости.

"Конечно, отличия есть, потому что земная гравитация никуда не делась, а в космосе её нет, но условия гидроневесомости максимально приближают нас к этому состоянию и это очень помогает в работе", — сравнил Овчинин, который уже был в космосе.

Космонватам предстоят ещё две такие тренировки. К слову, после им официально присваивается квалификация водолазов.

Экипаж 72-й длительной экспедиции на МКС отправится 11 сентября с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-26".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Маринад для шашлыка: соблюдайте меру со специями Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
Стало известно, почему кошка игнорирует лоток
Вот как размножать суккуленты быстро и легко
Банки в России больше не смогут навязывать дорогостоящее страхование
Русская туристка шокирована воспитанием и культурными отличиями американцев
Как избежать трудностей на грунтовых дорогах
Украина стягивает войска на границу Белоруссии
Сын Михаила Круга сфотографировался с памятником отцу: "Копия папы"
Инвестор Виноградов исключил снижение стоимости жилья по окончании льготной ипотеки
В одном выпуске "Что? Где? Когда?" знатоки не ответили на вопрос о советском фильме
С 1 июля Соцфонд будет информировать клиентов об их накоплениях в НПФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников