Зачем космонавтов в скафандрах опускают в бассейн перед полётом

Роскосмос показал тренировку космонавтов в гидролаборатории

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

В гидролаборатории Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина прошла тренировка участников 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, сообщили в Роскосмосе.

Фото: Роскосмос by ЦПК, PDM

Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер отработали элементы внекорабельной деятельности, потому что в полёте им предстоит выход в открытый космос. Одетые в скафандры, они погрузились в бассейн и в воде выполнили типовые задачи: открытие и закрытие люка, перемещение и работа на внешней поверхности станции, расчётные нештатные ситуации — вроде эвакуации внезапно утратившего работоспособность коллеги.

Своей выталкивающей силой вода создаёт для космонавтов условия, приближенные к невесомости.

"Конечно, отличия есть, потому что земная гравитация никуда не делась, а в космосе её нет, но условия гидроневесомости максимально приближают нас к этому состоянию и это очень помогает в работе", — сравнил Овчинин, который уже был в космосе.

Космонватам предстоят ещё две такие тренировки. К слову, после им официально присваивается квалификация водолазов.

Экипаж 72-й длительной экспедиции на МКС отправится 11 сентября с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-26".