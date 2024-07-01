Зачем космонавтов в скафандрах опускают в бассейн перед полётом

В гидролаборатории Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина прошла тренировка участников 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, сообщили в Роскосмосе.
Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер отработали элементы внекорабельной деятельности, потому что в полёте им предстоит выход в открытый космос. Одетые в скафандры, они погрузились в бассейн и в воде выполнили типовые задачи: открытие и закрытие люка, перемещение и работа на внешней поверхности станции, расчётные нештатные ситуации — вроде эвакуации внезапно утратившего работоспособность коллеги.
Своей выталкивающей силой вода создаёт для космонавтов условия, приближенные к невесомости.
"Конечно, отличия есть, потому что земная гравитация никуда не делась, а в космосе её нет, но условия гидроневесомости максимально приближают нас к этому состоянию и это очень помогает в работе", — сравнил Овчинин, который уже был в космосе.
Космонватам предстоят ещё две такие тренировки. К слову, после им официально присваивается квалификация водолазов.
Экипаж 72-й длительной экспедиции на МКС отправится 11 сентября с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-26".
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.