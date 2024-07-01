В космосе появятся спутники "Газпрома": российский газовый гигант планирует расширить сферу влияния

"Газпром" планирует расширить сферу влияния, запустив свои спутники в космос

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

"Газпром" готовится к значительному шагу в расширении своей деятельности за пределами газового сектора путем запуска сборочной линии для производства космических аппаратов семейства "Смотр-В".

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Этот шаг планируется осуществить уже в июле текущего года. В долгосрочной перспективе компания намерена достичь еженедельного выпуска не менее двух спутников, что является значимым поворотом в её стратегии.

Согласно заявлению заместителя главы "Газпром СПКА" Сергея Масалова, первые два демонстратора будут готовы к тестированию в августе, после чего они пройдут серьёзные испытания. Сама сборочная линия будет запущена в ближайшие недели, что подчёркивает готовность компании к оперативному развертыванию новых производственных мощностей, сообщает techcult.ru.

Предприятие активно ориентировано на производство космических аппаратов для целей связи и дистанционного зондирования Земли. Для обеспечения высокого качества и надёжности своей продукции "Газпром СПКА" оснащено передовым оборудованием, включая безэховые и термовакуумные камеры, современные стенды для проверки раскрытия бортовых солнечных панелей, а также вибростенды и другие необходимые средства тестирования и отладки.

Ранее сообщалось, что Китай расширяет свои возможности для "завоевания" космоса.