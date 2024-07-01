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Древнеримский город обнаружен под больницей во Франции: раскопки в Ренне пролили свет на историю Европы

Археологи обнаружили древнеримский город под заброшенной больницей в Ренне

2:14
Наука

Недавние археологические раскопки в старом районе Hôtel Dieu в Ренне (северо-запад Франции) позволили обнаружить остатки древнеримского города, который когда-то здесь процветал.

Археологи обнаружили древнеримский город под заброшенной больницей в Ренне
Фото: Inrap by Sandrine Lalain

Раскопки, начатые в 2022 году под зданием больницы XIX века, позволили узнать о повседневной жизни римлян и планировке города.

Изначально район был основан на фоне значительной застройки, и уже в первом веке здесь были проложены первые дороги. Со временем здесь появились жилые и коммерческие постройки с низким фундаментом и деревянными столбами. К концу первого века каменная кладка стала заменять деревянную, о чем свидетельствует строительство значительного святилища с прилегающими дворами.

Город продолжал расширяться и в третьем веке, что было отмечено открытием значительного гражданского святилища, возможно, связанного с редонами, древним галльским народом, столицей которого был Кондат (современный Ренн). В этом районе также располагались крупные частные резиденции, в том числе одна, примечательная своей инновационной системой отопления с воздушным пространством и подогреваемыми полами, сообщает Arkeonews.

Однако к концу III века район пришел в упадок. Общественное святилище было разобрано, возможно, для строительства каструма около 270-280 годов нашей эры. Несмотря на это, некоторые жилые дома сохранились до IV века, оставив следы в виде найденных артефактов и мебели.

На участке также находилось погребальное пространство, датируемое концом III — началом IV века, которое использовалось до VIII века и содержало более 600 гробниц.

Продолжающиеся раскопки проливают свет на богатые исторические слои древнеримской жизни в Ренне, показывая оживленный городской центр, который развивался на протяжении веков роста и трансформации.

Ранее сообщалось, что в России нашли способ строить надёжные здания на глинистом грунте.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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