Раскрыты перспективы человечества по поиску внеземной жизни: учёный ответил на интересующие многих вопросы

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Учёный назвал перспективы поиска внеземных цивилизаций около Земли

1:14
Наука

Кандидат физико-математических наук и старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов высказал своё мнение о возможности существования внеземных цивилизаций за пределами Земли.

Учёный назвал перспективы поиска внеземных цивилизаций около Земли
Фото: pixabay.com by Rosiette-Stock, PDM

Он подчеркнул, что астрономы исследуют эту возможность, однако на данный момент нет достаточных фактов, подтверждающих существование внеземной жизни или цивилизаций.

Железнов также упомянул о научной программе SETI, которая занимается поиском радиосигналов от внеземных цивилизаций. Однако он подчеркнул важность подхода к странным астрономическим явлениям с осторожностью, сначала исследуя естественные объяснения, прежде чем делать выводы о возможном влиянии инопланетян, сообщает "Комсомольская Правда".

По мнению Железнова, даже поиск микробов около Земли сейчас представляется маловероятным. Он подчеркнул необходимость научного подхода и акцент на поиске естественных объяснений для понимания вселенной и потенциальных форм жизни в ней.

Ранее сообщалось, что гиперзвуковые самолёты от NASA скоро покорят космос: инженеры трудятся над изменением будущего.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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