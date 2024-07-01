Раскрыты перспективы человечества по поиску внеземной жизни: учёный ответил на интересующие многих вопросы

Кандидат физико-математических наук и старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов высказал своё мнение о возможности существования внеземных цивилизаций за пределами Земли.
Он подчеркнул, что астрономы исследуют эту возможность, однако на данный момент нет достаточных фактов, подтверждающих существование внеземной жизни или цивилизаций.
Железнов также упомянул о научной программе SETI, которая занимается поиском радиосигналов от внеземных цивилизаций. Однако он подчеркнул важность подхода к странным астрономическим явлениям с осторожностью, сначала исследуя естественные объяснения, прежде чем делать выводы о возможном влиянии инопланетян, сообщает "Комсомольская Правда".
По мнению Железнова, даже поиск микробов около Земли сейчас представляется маловероятным. Он подчеркнул необходимость научного подхода и акцент на поиске естественных объяснений для понимания вселенной и потенциальных форм жизни в ней.
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