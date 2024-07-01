Найден способ строить надёжные здания на глинистом грунте: российские учёные сделали прорыв в инженерии

В России нашли способ строить надёжные здания на глинистом грунте

1:36 Your browser does not support the audio element. Наука

Глинистые грунты, распространённые по всей России, играют ключевую роль в строительстве, особенно на севере страны с холодным климатом.

Фото: flickr.com by Билл Джейкобус, CC BY 2.0

Эти грунты служат основой для зданий и других сооружений, их свойства имеют решающее значение при проектировании фундаментов. Особенно важно учитывать циклические нагрузки, такие как те, которые возникают от проезжающих автомобилей, поскольку они могут существенно повлиять на долговечность сооружений.

Существующие методы прогнозирования в строительстве зачастую ориентированы на статические нагрузки и не всегда отражают реальные условия эксплуатации, что затрудняет точное предсказание долговечности фундаментов. Необходимость в дальнейших исследованиях очевидна.

Исследование, проведённое учёными Пермского Политехнического университета, выявило значительное влияние циклических нагрузок на деформацию глинистых грунтов. Эксперименты показали, что грунт может уплотняться и становиться более устойчивым после многократных нагрузок, что уменьшает пластические деформации и улучшает его упругие свойства, сообщает Научная Россия.

Эти результаты будут полезны для разработки рекомендаций по проектированию фундаментов на глинистых грунтах, что способствует строительству более надёжных сооружений, улучшению их эксплуатационных характеристик и точному прогнозированию их срока службы.

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