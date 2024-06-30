Китай расширяет свои возможности для "завоевания" космоса: страна готовится к открытию нового космодрома на Хайнане

Китай готовится к запуску первого в стране космодрома для международных коммерческих миссий на побережье провинции Хайнань.
Согласно агентству Xinhua, стартовая площадка в городе Вэньчан полностью готова к эксплуатации, после успешной тренировки с имитацией запуска ракеты-носителя 30 июня. Руководитель Hainan International Commercial Aerospace Launch, Ян Тяньлян, подтвердил планы осуществить первый запуск в 2024 году и выразил намерение расширить космодром в будущем.
Этот новый космодром станет пятым в Китае и предназначен для запусков как коммерческих, так и государственных ракет. Он был построен с участием ведущих китайских корпораций в области космических технологий и инфраструктуры. Помимо коммерческого космодрома в Вэньчане, в провинции Хайнань также находится государственный космодром, используемый для запусков крупных китайских ракет, таких как CZ-7A и CZ-5, сообщает ТАСС.
Запуски с государственного космодрома Хайнаня уже позволили Китаю достичь значительных достижений в космической отрасли, включая запуск орбитальной станции, миссии на Марс и Луну, а также развертывание множества спутников.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковые самолёты от NASA скоро покорят космос: инженеры трудятся над изменением будущего.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.