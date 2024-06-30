Гиперзвуковые самолёты от NASA скоро покорят космос: инженеры трудятся над изменением будущего

NASA и университет Виргинии разрабатывают технологии для гиперзвуковых самолётов

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследования Университета Виргинии при поддержке NASA открывают новые перспективы для гиперзвуковых самолетов в космических путешествиях.

Фото: USGov Military-Air Force is licensed under public domain

Ученые совершенствуют двигатели с помощью адаптивных систем управления и оптических датчиков, что может повысить безопасность и эффективность аппаратов, функционирующих как самолеты.

Прошлый рекорд гиперзвукового самолета X-43A (Мах 10) указывает на потенциал таких технологий, хотя управление двигателями ранее было сложным из-за устаревших сенсорных систем. Новое исследование показало, что поток воздуха в сверхзвуковых камерах сгорания можно контролировать оптическими датчиками, что стабилизирует гиперзвуковые самолеты.

С 1960-х годов целью было создание аппаратов для горизонтального взлета и посадки. Современные аппараты, как Starship от SpaceX, используют вертикальный взлет, но стремление создать самолетоподобные космические аппараты продолжается.

Главной проблемой двигателей scramjet было явление "unstart". В Университете Виргинии моделируют гиперзвуковые условия для тестирования новых методов управления. Двухрежимные scramjet-двигатели, переключающиеся с ramjet на scramjet на скоростях выше Мах 5, могут предотвратить "unstart" благодаря оптическим датчикам, отслеживающим свойства пламени, сообщает SecurityLab.

Оптические сенсоры, фиксируя изменения в двигателе, могут стать ключевыми для будущих гиперзвуковых самолетов, которые будут летать как обычные самолеты, обеспечивая безопасный и экономически эффективный доступ в космос.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили пригодное для существования на Марсе земное растение.