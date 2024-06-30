Гиперзвуковые самолёты от NASA скоро покорят космос: инженеры трудятся над изменением будущего

Исследования Университета Виргинии при поддержке NASA открывают новые перспективы для гиперзвуковых самолетов в космических путешествиях.
Ученые совершенствуют двигатели с помощью адаптивных систем управления и оптических датчиков, что может повысить безопасность и эффективность аппаратов, функционирующих как самолеты.
Прошлый рекорд гиперзвукового самолета X-43A (Мах 10) указывает на потенциал таких технологий, хотя управление двигателями ранее было сложным из-за устаревших сенсорных систем. Новое исследование показало, что поток воздуха в сверхзвуковых камерах сгорания можно контролировать оптическими датчиками, что стабилизирует гиперзвуковые самолеты.
С 1960-х годов целью было создание аппаратов для горизонтального взлета и посадки. Современные аппараты, как Starship от SpaceX, используют вертикальный взлет, но стремление создать самолетоподобные космические аппараты продолжается.
Главной проблемой двигателей scramjet было явление "unstart". В Университете Виргинии моделируют гиперзвуковые условия для тестирования новых методов управления. Двухрежимные scramjet-двигатели, переключающиеся с ramjet на scramjet на скоростях выше Мах 5, могут предотвратить "unstart" благодаря оптическим датчикам, отслеживающим свойства пламени, сообщает SecurityLab.
Оптические сенсоры, фиксируя изменения в двигателе, могут стать ключевыми для будущих гиперзвуковых самолетов, которые будут летать как обычные самолеты, обеспечивая безопасный и экономически эффективный доступ в космос.
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