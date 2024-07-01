Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью

Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Индийские физики случайно нашли новый способ представления числа пи, основываясь на теории струн, написали многие СМИ, ознакомившиеся с научной статьёй в Physical Review Letters.

Фото: Pixabay by geralt, PDM

"Изначально наши усилия не были направлены на то, чтобы найти способ нахождения числа пи, — признался профессор Анинда Синха из Индийского института науки. — Всё, что мы делали — это изучали физику высоких энергий в квантовой теории и пытались разработать модель с меньшим количеством и более точными параметрами, чтобы понять, как взаимодействуют частицы. Мы были воодушевлены, когда у нас появился новый способ взглянуть на число пи".

В результате точность расчётов числа π, которое, как известно — иррациональное, то есть бесконечная дробь, удалось довести до 105 триллионов цифр после запятой.

Один из самых известных критиков теории струн в мире, математик Питер Войт разразился гневной отповедью в своём блоге на сайте Колумбийского университета.

Индийские учёные нашли не новый способ вычисления константы, а более удобный метод для применения в расчётах параметров рассеяния частиц высокой энергии, объяснил он.

"Это становится всё более идиотским по мере того, как множатся истории в прессе. India Today теперь утверждает, что индийским физикам удалось распутать новый ряд числа пи, что может изменить математику навсегда. Было бы полезно, если бы люди, выпустившие этот пресс-релиз, имели хоть немного стыда и отозвали его", — возмутился Войт.

После его выступления приличные издания внесли коррективы в свои материалы на эту тему.