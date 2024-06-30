Эль-Ниньо уходит, но его последствия продолжают терзать планету: эксперт рассказал об эффекте

Эксперт рассказал о последствиях Эль-Ниньо для Земли

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Эль-Ниньо, феномен изменения климатических условий в экваториальной части Тихого океана, завершил свое воздействие в апреле 2024 года, переходя в нейтральную фазу.

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что несмотря на это, последствия Эль-Ниньо продолжат оказывать значительное влияние на мировой климат.

Вильфанд подчеркнул, что в период между маем 2023 года и апрелем 2024 года Эль-Ниньо вызвал аномальное повышение температуры как в Тихом, так и в Атлантическом океанах, достигнув максимальных значений за всю историю наблюдений. Этот феномен привел к значительным изменениям в климатических условиях, особенно заметным в умеренных широтах обоих полушарий.

Сейчас, хотя Эль-Ниньо ослаб, высокие температуры на планете сохраняются из-за накопленного тепла, которое было внесено в систему атмосферы и океана в период активности Эль-Ниньо. Май 2024 года был одним из наиболее жарких месяцев, и в июне ожидается продолжение этой тенденции, что повышает вероятность того, что июнь станет одним из самых жарких в истории метеонаблюдений, сообщает РИА Новости.

Эль-Ниньо характеризуется тем, что приводит к аномальному перераспределению тепла в системе океан-атмосфера, что в свою очередь оказывает глобальное влияние на погодные условия, климатические изменения и экологические процессы по всему миру.