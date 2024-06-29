Углеродные выбросы сместят тропические дожди на север: существует серьёзная угроза урожаям и экономике

Исследование, проведенное под руководством ученого-атмосферолога из Калифорнийского университета в Риверсайде Вэя Лю, посвящено изучению будущего влияния выбросов углерода на глобальный характер осадков, в частности на перемещение межтропических зон конвергенции (ITCZ).
Эти зоны представляют собой критические атмосферные регионы вблизи экватора, где сходятся пассаты из обоих полушарий, что способствует выпадению значительного количества осадков, которые поддерживают сельское хозяйство и экономику тропиков.
Исследования Лю показывают, что продолжающиеся выбросы углекислого газа приведут к смещению этих зон конвергенции на север в течение следующих нескольких десятилетий. Это смещение обусловлено, прежде всего, сложными атмосферными изменениями, вызванными повышением уровня углекислого газа в атмосфере. По мере роста выбросов углекислого газа в результате деятельности человека, например сжигания ископаемого топлива, эти изменения изменяют динамику атмосферы, влияя на формирование и перемещение ИТКЗ.
Последствия этого смещения на север очень серьезны, особенно для регионов, расположенных вблизи экватора, таких как центральные районы Африки, север Южной Америки и островные государства Тихого океана. Эти регионы в значительной степени зависят от сельского хозяйства, выращивая такие основные культуры, как кофе, какао, пальмовое масло, бананы, сахарный тростник, чай, манго и ананасы. Изменение характера осадков может нарушить сельскохозяйственные циклы и повлиять на урожайность, что создаст серьезные экономические проблемы для этих регионов.
Лю отмечает, что более долгосрочные климатические процессы, в частности тенденции потепления в южной части океанов, в конечном итоге приведут к тому, что зоны конвергенции будут смещены обратно на юг.
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