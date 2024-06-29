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Углеродные выбросы сместят тропические дожди на север: существует серьёзная угроза урожаям и экономике

Учёные обнаружили, что изменение климата приведет к смещению тропических дождей

2:12
Наука

Исследование, проведенное под руководством ученого-атмосферолога из Калифорнийского университета в Риверсайде Вэя Лю, посвящено изучению будущего влияния выбросов углерода на глобальный характер осадков, в частности на перемещение межтропических зон конвергенции (ITCZ).

Учёные обнаружили, что изменение климата приведет к смещению тропических дождей
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, CC0

Эти зоны представляют собой критические атмосферные регионы вблизи экватора, где сходятся пассаты из обоих полушарий, что способствует выпадению значительного количества осадков, которые поддерживают сельское хозяйство и экономику тропиков.

Исследования Лю показывают, что продолжающиеся выбросы углекислого газа приведут к смещению этих зон конвергенции на север в течение следующих нескольких десятилетий. Это смещение обусловлено, прежде всего, сложными атмосферными изменениями, вызванными повышением уровня углекислого газа в атмосфере. По мере роста выбросов углекислого газа в результате деятельности человека, например сжигания ископаемого топлива, эти изменения изменяют динамику атмосферы, влияя на формирование и перемещение ИТКЗ.

Последствия этого смещения на север очень серьезны, особенно для регионов, расположенных вблизи экватора, таких как центральные районы Африки, север Южной Америки и островные государства Тихого океана. Эти регионы в значительной степени зависят от сельского хозяйства, выращивая такие основные культуры, как кофе, какао, пальмовое масло, бананы, сахарный тростник, чай, манго и ананасы. Изменение характера осадков может нарушить сельскохозяйственные циклы и повлиять на урожайность, что создаст серьезные экономические проблемы для этих регионов.

Лю отмечает, что более долгосрочные климатические процессы, в частности тенденции потепления в южной части океанов, в конечном итоге приведут к тому, что зоны конвергенции будут смещены обратно на юг.

Ранее сообщалось, что российские учёные превратили мусор в чистый водород.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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