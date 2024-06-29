Наши знания о Млечном пути были ошибочными: ядро галактики менее плотное, чем предполагалось

Учёные обнаружили новую информацию о Млечном пути

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавнее астрономическое исследование позволило по-новому взглянуть на структуру Млечного Пути, предположив, что его ядро менее плотно, чем считалось ранее.

Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Это открытие было сделано астрономом Гейл Засовски и ее коллегами, которые использовали данные эксперимента Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment (APOGEE) для измерения местоположения и расстояния почти четверти миллиона красных гигантов — массивных старых звезд. Эти звезды служат хорошими маркерами видимой материи в галактике.

Традиционно свет таких звезд может быть затуманен межзвездной пылью, но обсерватория Apache в Санспоте, штат Нью-Мексико, способна обнаруживать волны ближнего инфракрасного диапазона, которые могут проходить сквозь эту пыль. Эта возможность позволила исследователям получить более четкое представление о звездах, особенно о тех, которые находятся вблизи центра Млечного Пути.

Ранее модели Млечного Пути предполагали, что его звезды и другие компоненты более плотно упакованы в ядре по сравнению с аналогичными галактиками. Из-за этого Млечный Путь казался необычайно компактным. Однако новые наблюдения показали, что популяция красных гигантов не растет экспоненциально по направлению к центру. Вместо этого она выравнивается в середине пути, что указывает на то, что центральная часть диска Млечного Пути менее плотная, чем предполагалось.

Одним из ключевых измерений в этом исследовании является полусветовой радиус галактики — расстояние от центра, на котором излучается половина света галактики. Исследователи обнаружили, что радиус полусвета Млечного Пути примерно в два раза больше, чем предполагалось ранее, что говорит о более диффузной структуре.

Это открытие имеет значительные последствия для нашего понимания Млечного Пути. Он ставит под сомнение существующие модели и предполагает, что галактика устроена сложнее, чем считалось ранее. По словам соавтора Цзяньхуй Лянь из Университета Юньнань, это открытие может снизить предполагаемую общую массу Млечного Пути, что означает, что он может содержать больше темной материи, чем считалось ранее.

Ранее сообщалось, что Марс находится под ежедневным "обстрелом": на планету падает в 5 раз больше метеоритов, чем предполагалось.