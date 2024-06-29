Колорадский жук больше не побеспокоит вашу картошку: разработано революционное средство

Учёные разработали новое средство против колорадского жука

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata) является одним из самых вредоносных насекомых в сельском хозяйстве, поражающим картофель и другие пасленовые культуры.

Фото: commons.wikimedia.org by Heinonlein, CC BY-SA 4.0

Родом из Скалистых гор, жук распространился по Северному полушарию, включая Китай. Пестициды оказались малоэффективны против него, что побудило ученых использовать генетическую технологию РНК-интерференции (RNAi).

Жук изначально питался дикими пасленовыми, но с середины XIX века переключился на культурный картофель, помидоры и другие растения, что привело к его массовому распространению. К 1920-м годам он достиг Европы, а затем и Азии, недавно добравшись до Китая.

Несмотря на использование различных пестицидов, жук быстро адаптируется, что вынудило ученых разрабатывать новые методы борьбы. RNAi-метод предполагает создание препарата двухцепочечной РНК (дцРНК), который наносится на растения. Попадая в организм жука, дцРНК подавляет жизненно важные гены, приводя к гибели насекомого. Этот метод специфичен и безопасен для других видов насекомых и позвоночных.

В январе 2024 года Агентство по охране окружающей среды США одобрило RNAi-препарат против колорадского жука. Ведутся испытания аналогичных препаратов против других вредителей. Специалисты подтвердили безопасность RNAi-средства для индикаторных видов насекомых, однако остаются опасения по поводу других видов, например, жука-плавунчика.

В будущем RNAi-технология может быть использована для создания генетически модифицированных растений, самостоятельно защищающих себя от вредителей.

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