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Древние монгольские лошади использовались на 200 лет раньше, чем предполагалось: расчищенное копыто пролило свет на историю верховой езды

Учёные обнаружили ранние свидетельства верховой езды в Монголии

2:19
Наука

Исследование, опубликованное в Holocene, отмечает, что расчищенное копыто, найденное археологами, свидетельствует о том, что известная конная культура начала использовать лошадей на два века раньше, чем считалось ранее.

Учёные обнаружили ранние свидетельства верховой езды в Монголии
Фото: ars.usda.gov by Scott Bauer, PDM

Эта находка является одним из самых древних свидетельств домашнего использования лошадей в древней Монголии. Открытие освещает историю империи, которая значительно влияла на передвижение людей, товаров и даже эпидемий по древнему миру.

Согласно археологическим и генетическим данным, лошади были впервые одомашнены около 4200 лет назад в Понтийско-Каспийских степях, расположенных на современной территории южного Кавказа. Однако именно мастерство монгольских всадников в верховой езде кардинально изменило социальный и политический ландшафт Восточной Азии.

Несмотря на значимость этого наследия, самые старые обнаруженные в Монголии кости домашних лошадей датируются лишь 3200 годами до нашей эры — на тысячу лет позже, чем предполагалось. Это, по словам археолога Уильяма Тейлора из Университета Колорадо в Боулдере, подчеркивает необходимость дополнительных археологических находок для заполнения пробелов в исторических данных.

Самое значимое открытие было сделано в ходе второй экспедиции Уильяма Тейлора в западной Монголии. На высоте 3600 метров археологи нашли железные подковы и копыто, предположительно отрезанное с помощью рукотворных инструментов. Эти артефакты, не датированные радиоуглеродом из-за отсутствия органических остатков, но оцененные по артефактам вблизи, имеют возраст не более 2500 лет.

Учитывая сложности интерпретации, исследователи заявляют, что копыто скорее всего принадлежало к лошади, погибшей естественной смертью, и не является доказательством обрезки. Тем не менее, Тейлор настаивает на своей интерпретации, указывая на артефакты связанные с уходом за лошадьми, найденные поблизости.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили, что в Монголии существовал океан.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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