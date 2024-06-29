Учёные раскрыли тайну забытого королевства в сердце Англии: находка, которая переписывает историю

Учёные обнаружили забытое королевство в Британии

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Исследователи обнаружили свидетельства существования забытого королевства в Западном Сассексе, Англия, что указывает на множество местных королевств, возникших после ухода римлян.

Фото: flickr.com by Mario Sánchez Prada, CC BY-SA 2.0

Германские племена, такие как саксы, англы, юты и фризы, завоевали земли и основали королевства Сассекс, Кент и Эссекс. В Мидленде и на севере появились королевства Мерсия, Восточная Англия и Нортумбрия, с Нортумбрией и Мерсией доминирующими в VII и VIII веках, а Уэссексом в IX веке.

Доктор Майкл Шапланд утверждает, что жители Западного Сассекса долгое время сопротивлялись саксонскому господству. По Англосаксонской хронике, королевство Сассекс было основано Элле и его сыновьями, но Шапланд полагает, что Сассекс включал три отдельных королевства: Восточный Сассекс, Западный Сассекс и Гастингс. Это подтверждается отсутствием саксонских находок в Западном Сассексе и значительными "британскими" археологическими находками, как каменный зал V века в Мардене.

Сассекс был последним англосаксонским королевством, принявшим христианство. Шапланд предполагает, что британские церкви существовали до обращения Святого Уилфрида в 681 году, который основал собор в Селси. Выбор Селси вместо Чичестера мог быть стратегическим шагом для утверждения саксонского господства. Влияние Уилфрида привело к дестабилизации Сассекса и гибели его короля в 685 году. Шапланд также сомневается в саксонском происхождении имени Этельвульф, считая его возможно не саксонским королем.

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