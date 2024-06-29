Раскрыто невероятное прошлое Фуджейры: человеческие поселения обнаружены археологами спустя 13 000 лет

Результаты недавних археологических раскопок в Фуджейре на юго-востоке Аравии разрушили стереотипы о регионе как о необитаемом.
Исследования показали, что к 13 000 летам назад в каменном убежище Джебель-Каф-Аддор в районе Аль-Хабхаб периодически обосновывались кочевые группы людей, продолжаясь в течение 7500 лет. Эти находки, включая каменные орудия и кости животных, представляют собой важные свидетельства древней человеческой активности в регионе.
Сотрудничество между Департаментом туризма и древностей Фуджейры, Йенским университетом и Оксфордским университетом Брукса продемонстрировало значимость этого открытия для истории эмирата. Раскопки также выявили более 30 объектов с значительными геологическими чертами, подчеркивающими значение региона.
Археологические находки, включая камины и кости животных, датированные с помощью радиоуглеродного метода от 13 000 до 7 500 лет назад, делают Джебель-Каф-Аддор самым древним археологическим объектом в эмирате, освещая переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству и животноводству.
Исследования также подтвердили, что регион стал более влажным около 10 500 лет назад, благодаря изменению климатических условий, что способствовало привлечению людей к скальному убежищу Джебель-Каф-Аддор.
Эти открытия играют ключевую роль в понимании развития культуры и обитаемости этого региона на протяжении многих тысячелетий.
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