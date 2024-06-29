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Раскрыто невероятное прошлое Фуджейры: человеческие поселения обнаружены археологами спустя 13 000 лет

Археологи нашли свидетельства существования древних поселений в Аравии

1:47
Наука

Результаты недавних археологических раскопок в Фуджейре на юго-востоке Аравии разрушили стереотипы о регионе как о необитаемом.

Археологи нашли свидетельства существования древних поселений в Аравии
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Исследования показали, что к 13 000 летам назад в каменном убежище Джебель-Каф-Аддор в районе Аль-Хабхаб периодически обосновывались кочевые группы людей, продолжаясь в течение 7500 лет. Эти находки, включая каменные орудия и кости животных, представляют собой важные свидетельства древней человеческой активности в регионе.

Сотрудничество между Департаментом туризма и древностей Фуджейры, Йенским университетом и Оксфордским университетом Брукса продемонстрировало значимость этого открытия для истории эмирата. Раскопки также выявили более 30 объектов с значительными геологическими чертами, подчеркивающими значение региона.

Археологические находки, включая камины и кости животных, датированные с помощью радиоуглеродного метода от 13 000 до 7 500 лет назад, делают Джебель-Каф-Аддор самым древним археологическим объектом в эмирате, освещая переход от охоты и собирательства к сельскому хозяйству и животноводству.

Исследования также подтвердили, что регион стал более влажным около 10 500 лет назад, благодаря изменению климатических условий, что способствовало привлечению людей к скальному убежищу Джебель-Каф-Аддор.

Эти открытия играют ключевую роль в понимании развития культуры и обитаемости этого региона на протяжении многих тысячелетий.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили, что в Монголии существовал океан.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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