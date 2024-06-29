Марс находится под ежедневным "обстрелом": на планету падает в 5 раз больше метеоритов, чем предполагалось

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Учёные обнаружили, что на Марс постоянно падают метеориты

1:47
Наука

На основе анализа данных о марсианских землетрясениях, вызванных падениями метеоритов, учёные сделали важное открытие: на Марсе космические камни падают намного чаще, чем ранее считалось.

Учёные обнаружили, что на Марс постоянно падают метеориты
Фото: commons.wikimedia.org by Sevinchalisherovna, CC BY-SA 4.0

Это связано с несколькими факторами, включая тонкую атмосферу планеты и её близость к поясу астероидов.

На Земле ежегодно происходит падение тысяч метеоритов, но большинство из них разрушается в атмосфере благодаря её плотности. В случае с Марсом, его атмосфера сравнительно тонкая — в 100 раз тоньше земной — и не обеспечивает такой же степени защиты от космических объектов. Кроме того, Марс находится близко к астероидному поясу, что увеличивает вероятность столкновений с метеоритами.

До прибытия миссии InSight на Марс частота падений метеоритов оценивалась по данным орбитальных аппаратов, которые фиксировали новые кратеры. Однако с 2018 по 2022 год сейсмометр InSight позволил учёным непосредственно регистрировать землетрясения, вызванные падениями метеоритов. Анализ этих данных совместно с орбитальными наблюдениями показал, что на Марс падают метеориты ежедневно, причём частота этих событий оказалась в пять раз выше, чем предполагалось ранее.

Каждый год на Марсе происходит от 280 до 360 ударов метеоритов, создающих кратеры шириной более 8 метров почти ежедневно. Кратеры диаметром более 30 метров появляются примерно раз в месяц.

Ранее сообщалось, что учёным удалось разгадать тайну сверхъяркой звезды Лебедь Х-3.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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