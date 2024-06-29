Старые мегаполисы США на грани затопления: Нью-Йорк, Бостон и Филадельфия могут исчезнуть под водой из-за глобального потепления

Учёные обнаружили риск затопления крупных городов США

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из Университета Дрекселя провели исследование, изучив ряд объективных природных и погодных факторов, и пришли к выводу, что глобальное потепление может привести к значительному затоплению крупных прибрежных городов США, таких как Филадельфия, Бостон и Нью-Йорк.

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Ученые отметили, что собственно подтопление, вызванное повышением уровня моря и усилением проливных дождей, далеко не единственная угроза, с которой могут столкнуться эти мегаполисы. Они обращают внимание на значительные риски, связанные с повреждением старых канализационных систем, которые часто имеют смешанную конструкцию. В таких системах ливневые и сточные воды идут по одним и тем же трубам, и при серьезном подтоплении нагрузка на эти системы резко возрастает. Это может привести к многочисленным авариям, утечкам и серьезному загрязнению городской среды неочищенными сточными водами, сообщает Phys.org.

Одной из ключевых проблем является то, что при повреждении канализационных систем в условиях наводнений происходит распространение инфекций, что представляет серьезную угрозу для здоровья населения. Исследователи подчеркивают, что изменение климата приводит к усилению проливных дождей и повышению уровня рек, а также к активному таянию ледников, что в свою очередь способствует повышению уровня моря.

Спутниковые снимки уже сегодня демонстрируют, что населенные пункты на атлантическом побережье Америки постепенно погружаются под воду.

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