Древнейший компьютер мира оказался настроен на тайный лунный календарь: раскрыта тайна Антикитерского механизма

Учёные раскрыли тайну Антикитерского механизма

Новое исследование показало, что Антикитерский механизм, древнее устройство, использовавшееся для отслеживания движений небесных тел, следовал греческому лунному календарю.

Фото: commons.wikimedia.org by Zde, CC BY-SA 4.0

Найденный в 1901 году у острова Антикитера, механизм создан около 2200 лет назад и содержит бронзовые шестерёнки. Команда Криса Будиселика в 2020 году, используя рентгеновские снимки и математический анализ, установила, что устройство отслеживало 354-дневный лунный год, а не 365-дневный солнечный календарь.

Исследование команды из Университета Глазго подтвердило эти выводы, применив статистические методы из Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO). Исследователи определили, что механизм имел 354 или 355 отверстий, соответствующих лунному календарю.

Ранее предполагалось, что механизм использовал 365-дневный египетский календарь. Однако новое исследование показало внимание создателей к деталям и использование высокоточных технологий. Учёные из Университета Глазго выразили удовлетворение результатами, подтверждающими, что механизм использовался для отслеживания греческого лунного года.

Эти выводы поддержали исследователи, включая авторов предыдущих работ и экспертов, не участвовавших в исследовании.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили графен в лунном грунте.