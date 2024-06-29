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Открытие, которое изменит хирургию навсегда: материал, вдохновлённый зубами питона, спасёт людей от боли плеча

Учёные разработали материал для фиксаторов плечевых связок

1:27
Наука

Ученые-биофизики из Columbia University (США) разработали биомиметический материал, вдохновленный зубами питона, для лечения синдрома удара плеча. Этот синдром, распространенный среди пожилого населения, вызывается повреждениями связок плечевого сустава.

Учёные разработали материал для фиксаторов плечевых связок
Фото: flickr.com by Everglades NPS, PDM

Новый материал способен надежно соединять поврежденные сухожилия с костной тканью благодаря своей поверхности, покрытой острыми выступами, аналогичными зубам питона. Такая геометрия обеспечивает прочное захватывание и удержание тканей.

Используя технологии 3D-печати и биосовместимые полимеры, ученые создали прототипы "пластырей", успешно прошедшие тестирование на сухожилиях и костях коров и людей. Эксперименты показали, что новый материал способен выдерживать значительно большие механические нагрузки по сравнению с традиционными хирургическими материалами, что делает его перспективным инструментом для хирургов, занимающихся лечением таких травм.

Эта инновационная технология обещает революционизировать современную хирургию, предлагая более эффективные и долгосрочные методы восстановления здоровья для миллионов людей, страдающих от подобных проблем.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект оказался умнее врачей: новое исследование раскрывает перспективы медицины.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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