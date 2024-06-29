Открытие, которое изменит хирургию навсегда: материал, вдохновлённый зубами питона, спасёт людей от боли плеча

Учёные разработали материал для фиксаторов плечевых связок

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые-биофизики из Columbia University (США) разработали биомиметический материал, вдохновленный зубами питона, для лечения синдрома удара плеча. Этот синдром, распространенный среди пожилого населения, вызывается повреждениями связок плечевого сустава.

Фото: flickr.com by Everglades NPS, PDM

Новый материал способен надежно соединять поврежденные сухожилия с костной тканью благодаря своей поверхности, покрытой острыми выступами, аналогичными зубам питона. Такая геометрия обеспечивает прочное захватывание и удержание тканей.

Используя технологии 3D-печати и биосовместимые полимеры, ученые создали прототипы "пластырей", успешно прошедшие тестирование на сухожилиях и костях коров и людей. Эксперименты показали, что новый материал способен выдерживать значительно большие механические нагрузки по сравнению с традиционными хирургическими материалами, что делает его перспективным инструментом для хирургов, занимающихся лечением таких травм.

Эта инновационная технология обещает революционизировать современную хирургию, предлагая более эффективные и долгосрочные методы восстановления здоровья для миллионов людей, страдающих от подобных проблем.

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