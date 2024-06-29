Российские учёные превратили мусор в чистый водород: революция в сфере энергетики

Учёным удалось превратить мусор в чистый водород

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Российские учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета разработали новый метод производства биоводорода из бытовых отходов с использованием микроводорослей рода хлорелла.

Фото: Росприроднадзор is licensed under public domain

Метод заключается в добавлении биомассы микроводорослей к твёрдым коммунальным отходам, что ускоряет их разложение и увеличивает выработку биогаза, который затем очищается и превращается в биоводород.

Исследования показали, что добавление микроводорослей в пропорции 1 к 3 увеличивает производство биогаза на 30-50%, снижает затраты на утилизацию отходов на 20-30% и повышает рентабельность свалок на 15-25% за счёт производства топлива. Биоводород, полученный по этой технологии, может заменить до 10-15% ископаемого топлива, снижая зависимость от нефти и уменьшая вредные выбросы в атмосферу.

Исследование, опубликованное в International Journal of Hydrogen Energy, открывает новые возможности в управлении отходами и производстве альтернативных источников энергии, демонстрируя, как инновации могут одновременно решать экологические проблемы и создавать экономические преимущества.

Ранее сообщалось, что учёные разработали новый способ упрочнения бетона.