Искусственный интеллект оказался умнее врачей: новое исследование раскрывает перспективы медицины

Учёные обнаружили, что ИИ превзошёл врачей

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего, продемонстрировало значительные перспективы использования искусственного интеллекта в медицинской сфере.

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В рамках исследования были проанализированы 195 диалогов между пациентами и сертифицированными медиками-добровольцами. Эти диалоги представляют собой уникальную возможность изучить взаимодействие между пользователями и врачами в онлайн-среде. Результаты анализа показали, что в 79% случаев ответы ChatGPT оказались более точными и информативными по сравнению с ответами врачей-людей. Более того, 27% ответов врачей были оценены экспертами как неудовлетворительные, сообщает JAMA Internal Medicine.

Эти данные подчеркивают не только высокий потенциал искусственного интеллекта в медицине, но и выявляют проблемы в текущей системе онлайн-консультаций. Важно отметить, что исследование не предполагает полную замену врачей ИИ, а скорее указывает на возможность создания эффективного симбиоза между технологиями и человеческим опытом. ИИ может служить мощным инструментом поддержки для врачей, помогая им в постановке диагнозов, выборе методов лечения и предоставлении пациентам более точной и актуальной информации.

Авторы исследования выделили, что здравоохранение является одной из ключевых областей, где продвинутые системы ИИ могут принести значительную пользу. Использование нейросетей в качестве онлайн-терапевтов может существенно снизить нагрузку на медицинский персонал, особенно в условиях растущего спроса на медицинские консультации и нехватки специалистов в некоторых регионах. Таким образом, ИИ может стать важным дополнением в медицинской практике, улучшая качество и доступность медицинской помощи.

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