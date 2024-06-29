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Гигантские вирусы впервые будут исследованы в Арктике: российские учёные стоят на пороге важного открытия

Российские учёные впервые исследуют гигантские вирусы в Арктике

Наука

Микробиологи на экспедиции Арктического плавучего университета-2024 впервые будут исследовать гигантских вирусов в высокоширотной Арктике.

Российские учёные впервые исследуют гигантские вирусы в Арктике
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

Эти вирусы, размеры которых сопоставимы с бактериями, можно наблюдать в световой микроскоп, в отличие от обычных вирусов.

Взятую с глубины 25 м воду будут фильтровать и исследовать на наличие амеб и гигантских вирусов, которые обычно паразитируют в клетках простейших. Артемий Гончаров из Института экспериментальной медицины отметил, что взаимодействие вирусов с амебами напоминает взаимодействие с иммунными клетками человека, что может означать потенциальную патогенность для людей и млекопитающих, сообщает ТАСС.

Исследования гигантских вирусов в основном проводились во Франции, но российские ученые также стремятся развивать это направление. Первый гигантский вирус был открыт в 2003 году, и некоторые ученые предлагают выделить их в отдельный домен. Вирусы-гиганты могут иметь свои вирусы-паразиты — вирофаги, что добавляет уровень сложности в их изучении.

Основная цель исследований — понять экологию гигантских вирусов, их возможных хозяев и патогенность. Если вирусы окажутся патогенными, будут проведены эпидемиологические исследования для оценки их влияния на здоровье человека.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили графен в лунном грунте.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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