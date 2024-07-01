Блокировка YouTube в России отменяется: "Это ни к чему хорошему не приведёт"

Эксперт Гребенников признался, что не видит предпосылок блокировки YouTube

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

В России представили видеохостинг "Платформа", сообщил ТАСС. Новинка позиционируется как замена YouTube, поскольку обладает наиболее похожими на него интерфейсом и функционалом по сравнению с аналогами.

Фото: Pexels by freestocks.org, PDM

Эксперты ранее не раз предсказывали ограничение доступа к YouTube российским пользователям, как только ему появится достойная альтернатива. В этой связи Pravda.Ru обратилась за прогнозом к директору Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергею Гребенникову.

"Я не вижу предпосылок его блокировки в настоящее время", — заявил он.

"И мне кажется, что вот эта конкуренция, которая есть между RUTUBE и YouTube, сейчас на пользу в первую очередь RUTUBE, потому что сервис предлагает больше форматов для монетизации контента, больше инструментов для продвижения своего видео. И поэтому блокировать YouTube для того, чтобы какие-то другие сервисы лучше развивались — на мой взгляд, это неправильно, и здесь будет голосование кликами и лайками со стороны пользователей. Это именно так должно происходить, а не так, чтобы государство занималось вот таким протекционизмом. Государство, мне кажется, сегодня очень многое делает для того, чтобы российские сервисы развивались, и это, наверное, будет продолжаться. Но если заблокировать сегодня YouTube, это ни к чему хорошему не приведёт", — объяснил эксперт.

Перспективы нового сервиса он оценил скептически. "На российском рынке есть сервисы, которые могут конкурировать с YouTube — это и VK Видео, и RUTUBE. Мне кажется, что при 100 миллионах пользователей тех сервисов, которые есть, нам достаточно. И развивать ещё что-то аналогичное, конечно, возможно, я всегда за создание новых сервисов, но, мне кажется, что всё-таки пришло время для создания чего-то нового, что будет копировать Запад у нас, а не мы у Запада. Вот поэтому, мне кажется, что вряд ли у новой платформы есть перспектива обогнать RUTUBE", — предсказал Гребенников.

"Я правда не вижу предпосылок для блокировки YouTube сегодня, мне кажется, что этого не случится", — заключил он.