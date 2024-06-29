Любители сериалов уходят от реальности во время просмотра: учёные обнаружили позитивный эффект от просмотра видеоконтента

Учёные назвали позитивный эффект от просмотра сериалов

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) провел исследование, анализирующее психологические аспекты потребления контента на стриминговых платформах.

Фото: flickr.com by freestocks.org, PDM

В ходе исследования выявлено, что любители сериалов демонстрируют высокий уровень эскапизма, используя просмотр как способ временного ухода от реальности и управления стрессом. Эти люди также чаще испытывают одиночество, но воспринимают его позитивно, рассматривая как ресурс для самопознания.

Несмотря на эскапизм и чувство одиночества, любители сериалов не отличаются по уровню субъективного качества жизни от тех, кто не склонен к просмотру. Это указывает на то, что стриминговый контент может служить эффективным механизмом совладания с жизненными трудностями, поддерживая общее благополучие.

Исследование подчеркивает, что просмотр сериалов может быть как средством ухода от реальности, так и инструментом для управления эмоциями, действуя как форма самотерапии. Оно также поднимает вопросы о роли современных медиа в формировании новых форм социального взаимодействия, предлагая альтернативные способы связи с другими людьми через общие интересы.