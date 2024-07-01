В Роскачестве объяснили, как сберечь телефон от жары: только не в холодильник!

Перегрев очень опасен для смартфона, поэтому в жару он требует особенно бережного отношения. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко дал агентству "Прайм" рекомендации по летней эксплуатации гаджетов.
Оно может нагреться до 50-60 градусов с большим риском повреждения. А если и не выйдет из строя — может выгореть экран.
Закрытый автомобиль под палящим солнцем превращается в автоклав. Смартфон может не просто сломаться, а с пиротехническими эффектами.
Имеется в виду, прежде всего, использование оригинального зарядного устройства и кабеля. Кроме того, во время зарядки гаджета в нём лучше закрыть все приложения, погасить экран и положить в тень.
Если в данный момент нет необходимости в Bluetooth, Wi-Fi, GPS и т. п. функциям — не поленитесь и выключите, чтобы уменьшить потребляемый ток и, как следствие, нагрев устройства. Не играйте в тяжёлые для процессора игры.
В летнее время не помешает выбрать в настройках режим энергосбережения. А быстрый способ остудить разгорячённый телефон — включить режим "В самолёте".
"А вот охлаждать гаджет в холодильнике категорически не рекомендуется", — предупредил Кузьменко.
"Резкий перепад температур может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и повредить электронные компоненты. Это особенно опасно для смартфонов с сенсорными экранами, которые могут перестать реагировать на прикосновения после такого "охлаждения", — заключил он.
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