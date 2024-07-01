В Роскачестве объяснили, как сберечь телефон от жары: только не в холодильник!

Эксперт Роскачества Кузьменко призвал не охлаждать смартфон в холодильнике

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Перегрев очень опасен для смартфона, поэтому в жару он требует особенно бережного отношения. Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко дал агентству "Прайм" рекомендации по летней эксплуатации гаджетов.

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Не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами

Оно может нагреться до 50-60 градусов с большим риском повреждения. А если и не выйдет из строя — может выгореть экран.

Не забывайте телефон в машине

Закрытый автомобиль под палящим солнцем превращается в автоклав. Смартфон может не просто сломаться, а с пиротехническими эффектами.

Правильно заряжайте батарею

Имеется в виду, прежде всего, использование оригинального зарядного устройства и кабеля. Кроме того, во время зарядки гаджета в нём лучше закрыть все приложения, погасить экран и положить в тень.

Выключайте всё ненужное

Если в данный момент нет необходимости в Bluetooth, Wi-Fi, GPS и т. п. функциям — не поленитесь и выключите, чтобы уменьшить потребляемый ток и, как следствие, нагрев устройства. Не играйте в тяжёлые для процессора игры.

Охлаждайте правильно

В летнее время не помешает выбрать в настройках режим энергосбережения. А быстрый способ остудить разгорячённый телефон — включить режим "В самолёте".

"А вот охлаждать гаджет в холодильнике категорически не рекомендуется", — предупредил Кузьменко.

"Резкий перепад температур может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и повредить электронные компоненты. Это особенно опасно для смартфонов с сенсорными экранами, которые могут перестать реагировать на прикосновения после такого "охлаждения", — заключил он.