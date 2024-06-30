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Ученые провели сравнение ДТП с участием человека и беспилотных машин

Аварийность дело относительное: Опубликовано новое исследование ДТП из США

3:38
Наука

В общем, у транспортных средств с беспилотным управлением меньше вероятность дорожно-транспортных инцидентов, однако они чаще сталкиваются с авариями в определенных обстоятельствах по сравнению с обычными автомобилями, управляемыми людьми. Это показывает новое крупное исследование по безопасности автономных машин на дорогах.

Аварийность дело относительное: Опубликовано новое исследование ДТП из США
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Авторы исследования — ученые из Университета Центральной Флориды (США) — проанализировали данные о ДТП в Калифорнии с участием беспилотных автомобилей и обычных машин в период с 2016 по 2022 год. В выборку вошли информация о 2100 робомобилях и 35 133 автомобилях с водителями.

В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications, изучали как беспилотные системы второго уровня, такие как Tesla Autopilot, так и более продвинутые с четвертым уровнем автономии. При анализе аварийных случаев исследователи использовали статистическую модель под названием "логистическая регрессия" и учитывали различные факторы, включая дорожные условия, погоду, время и место ДТП.

Исходя из результатов, ученые пришли к выводу, что в большинстве случаев беспилотные автомобили безопаснее, поскольку способны обнаруживать помехи и избегать их, обладают точным управлением и принимают решения более эффективно.

Тем не менее, исследователи отметили, что сниженная вероятность аварий с робомобилями наблюдается в основном при выполнении рутинных задач, таких как движение по одной полосе или езда в потоке с соответствующей скоростью.

В некоторых сценариях беспилотные автомобили показывают себя менее успешно. Например, в условиях недостаточной освещенности — в рассвет и в сумерки — вероятность попадания в ДТП у них в пять раз выше, чем у машин с водителями. При поворотах риск аварий у них почти вдвое выше.

Авторы объяснили такие результаты тем, что беспилотные системы не всегда адекватно реагируют в сложных ситуациях на дороге и имеют ограниченный опыт вождения.

Для повышения безопасности беспилотных автомобилей в условиях недостаточной освещенности или при поворотах необходим комплексный подход, включающий использование передовых датчиков, надежных алгоритмов и продуманный дизайн, отметили исследователи.

Следует отметить, что несмотря на то, что эта новая работа является одной из крупнейших по этому вопросу, информации о ДТП с участием беспилотных автомобилей все еще недостаточно. Авторы указали на это, обращая внимание на ограничения исследования. Кроме того, анализ охватывает статистику до 2022 года и может быть не исчерпывающим, поскольку производители автомобилей продолжают работать над технологиями автономного вождения и их быстро совершенствуют.

В своем комментарии для научно-популярного журнала New Scientist один из экспертов назвал результаты интересными, но предостерег от слишком далеко идущих выводов о безопасности беспилотных автомобилей. Количество аварий с их участием пока слишком мало для серьезных заключений, подчеркнул специалист. Также он предупредил о возможной предвзятости производителей робомобилей: часто в отчетах о происшествиях они обвиняют водителей, в то время как объективный анализ может привести к другим выводам.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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