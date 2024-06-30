В Китае создали состав из углерода

Компания Qingdao Sifang Rolling Stock Co из Китая завершила заводские испытания и готовится вводить в строй первый в мире пассажирский метропоезд, изготовленный из углеродного волокна, под названием Cetrovo 1.0 или Carbon Star Rapid Transit.
По информации от издания SCMP, основные структурные элементы поезда, включая кузов вагона и каркас, изготовлены из углеродного волокна, что позволило снизить вес состава на 11% по сравнению с обычными метропоездами из стали и алюминия. Этот факт позволит Cetrovo 1.0 сократить потребление энергии на 7% и уменьшить выбросы диоксида углерода примерно на 130 тонн в год, что соответствует посадке более 40 гектаров леса.
Кроме того, уменьшение веса поезда приведет к снижению износа колес и рельсов, что понизит эксплуатационные расходы и сделает поездку более комфортной для пассажиров.
Полностью автоматизированный и беспилотный поезд Cetrovo 1.0 начнет курсировать уже в текущем году в городе Циндао китайской провинции Шаньдун.
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