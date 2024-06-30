Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В автосалоне раскрыли, с каким пробегом лучше продавать машину
Шэннен Доэрти рассказала о своей болезни: "Это ужасно тяжело"
Российская туристка попала под скоростной катер на Пхукете
Валиева определилась с вузом, в котором будет учиться после окончания школы
Представители "Лужников" опровергли информацию о концерте Канье Уэста в Москве
Розовый макияж: нежность и романтика в каждом образе
Как создать уют и гармонию в доме с помощью фэншуй
Почему кошки любят спать у головы и ног своих хозяев
Гонконг нарастил импорт алмазов из России
Ученые предложили использовать газировку в строительстве

Инженеры нашли способ сделать бетон прочнее — с помощью газировки

2:48
Наука

Бетон — один из наиболее распространенных материалов в строительстве. Инженеры стараются отыскать все новые методы укрепления его прочности, чтобы сооружения могли просуществовать на протяжении многих лет. Ученые из США и Швейцарии предложили способ укрепления бетона с применением углекислого газа.

Инженеры нашли способ сделать бетон прочнее — с помощью газировки
Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver, PDM

Бетон включает в себя воду, мелкие наполнители (как, к примеру, песок), крупные частицы (вроде гравия) и цемент, который связывает все компоненты воедино. Цемент, один из элементов состава бетона, реагирует с углекислым газом, что приводит к тому, что конструкции из бетона активно поглощают СО2. В результате образуются прочные кристаллы карбоната кальция.

На сегодняшний день имеется несколько методов для улучшения качества строительного материала: карбонизация затвердевшего бетона или карбонизация свежего бетона. В первом случае бетонные блоки помещают в специальную камеру, где на них под высоким давлением направляют потоки углекислого газа. Во втором варианте укрепления рабочие вводят газообразный СО2 в смесь в процессе производства бетона. Однако такие методы потребляют много энергии, и газ улавливается недостаточно эффективно.

Новый способ укрепления бетона предложили инженеры из США и Швейцарии. Они решили модернизировать процесс карбонизации свежего бетона. В этом подходе оксид углерода IV вводится не в саму смесь, а в воду, смешанную с небольшим количеством цементного порошка. Таким образом создается "газированная вода", которую бетон поглощает уже на этапе смешивания.

"Цементная суспензия, которую мы разработали, представляет собой жидкость с гораздо меньшей вязкостью по сравнению с обычной смесью для производства бетона. Это способствует более быстрому его перемешиванию и ускоряет процесс образования карбоната кальция", — рассказал Алессандро Ротта Лориа из Северо-Западного университета.

Новый метод поможет не только увеличить прочность бетона, но и снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. По данным исследователей, цементная и бетонная промышленность ответственна за 8% глобальных выбросов парниковых газов.

"Что еще более интересно, такой подход к ускорению и усилению карбонизации материалов на основе цемента позволяет создавать новые изделия на основе клинкера, в которых CO2 становится ключевым элементом", — подчеркнул Давиде Зампини, вице-президент компании-производителя цемента CEMEX.

Научная статья об этом инновационном методе была опубликована в журнале Communications Materials.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
В Часове Яре российская армия пересекла канал "Северский Донец — Донбасс" Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Последние материалы
Летний полив: как не допустить ошибок и обеспечить растениям комфортную жизнь
Сериал "Предсказание" закрыли, несмотря на популярность ленты
Аршавин подверг критике игру сборной Италии на Евро-2024: не увидел большую команду
Китайская космическая программа нацелена на Марс и Юпитер
Росимущество снова продает скандальный ТЦ "Наутилус" в центре Москвы
Кадыров призвал не называть террористов "исламистами"
Надежда Бабкина опровергла слухи о романе с молодым директором Сергеем Рябовым
Польша и Прибалтика намерены возвести линию обороны на границе с Союзным государством
Скрытая правда о дебюте Паттинсона: роль, которую никто не увидел
В Дагестане схватили фанатика, угрожавшего врачу за мнимое оскорбление мусульманки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников