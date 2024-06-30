Китай собрался исследовать Марс и Юпитер

Китайская космическая программа нацелена на Марс и Юпитер

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Источник Синьхуа, сославшись на официальное заявление Китайского национального космического управления (CNSA), раскрыл планы Поднебесной по изучению отдаленной области космоса.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

КНР предполагает провести миссию под названием "Тяньвэнь-2" с целью изучения ближнего астероида (469219) Камоалева примерно в 2025 году. Также на списке дел — экспедиция "Тяньвэнь-3" для сбора образцов с Марса и их доставки на Землю, а также вылет "Тяньвэнь-4" для исследования системы Юпитера. Две последние миссии запланированы на приблизительно 2030 год.

В перспективе запланирован старт нового исследовательского проекта на Луне под названием "Чанъэ-7", который запланирован на 2026 год. В этот раз ученые из Китая сосредоточат внимание на исследовании состояния поверхности, ресурсов воды, льда и разнообразных веществ грунта в области Южного полюса естественного спутника Земли.

На борту космического аппарата "Чанъэ-7" помимо прочего будет оборудование для обнаружения лунной пыли и электрического поля, разработанное в России, что позволит более глубоко изучить пылевую плазменную атмосферу недалеко от поверхности Луны.