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Ученые из Тюмени рассказали об "умной усточивости" городов Арктики

В ТюмГУ родемонстрировали концепцию "умной усточивости" на основе двух городов

3:37
Наука

Территория арктической зоны России (АЗР) охватывает девять областей и составляет 4,7 миллиона квадратных километров. Как по данным на 2021 год, там жило 2,3 миллиона жителей, большинство из которых проживали в 41 арктическом городе.

В ТюмГУ родемонстрировали концепцию "умной усточивости" на основе двух городов
Фото: unsplash.com by Anders Jildén, PDM

На этой территории добывается 83% газа и 17% нефти от общего объема России, что приносит значительную долю доходов в федеральный бюджет.

Устойчивое развитие Арктики определяется различными тенденциями на региональном, национальном и глобальном уровнях. Одними из самых значимых являются процессы быстрой урбанизации и цифровизации всех сфер жизни. Урбанизация, как важный компонент эволюции общества, способствует распространению высших культурных образцов, однако сопровождается появлением серьезных проблем, связанных с энергетикой, ресурсами, экологией и развитием человеческого капитала. Решение этих проблем требует внедрения инновационных моделей управления.

Процессы цифровизации в городах не всегда гарантируют решение этих сложных проблем и автоматическое улучшение качества жизни. Они могут привести к негативным социальным последствиям, таким как цифровое неравенство и безработица. Для преодоления противоречий, связанных с урбанизацией и цифровизацией, разрабатывается концепция "умных устойчивых городов".

Умное устойчивое развитие городов требует инвестиций в развитие человеческого капитала (образование, совместное управление, инновации) и социотехнических структур (транспорт, энергетика, инфраструктура) с использованием социогуманитарных технологий.

Статья ученых ФЭИ ТюмГУ Геннадия Деггера и Анастасии Лёвкиной, опубликованная в журнале "Арктика: экология и экономика", под названием "Арктические города России на пути к умной устойчивости", основана на анализе открытых статистических данных, официальных документов, а также информации о цифровых и технологических инициативах в городах, включая результаты научно-исследовательской работы о развитии городов Надыма и Салехарда с учетом концепции Smart City, проведенной в Научном центре изучения Арктики.

Исследователи пришли к выводу, что на данный момент не существует единой и четкой стратегии развития умных устойчивых арктических городов на всех уровнях управления. Существующая политика остается консервативной, ориентированной на сохранение стабильности и цифровизацию существующих процессов, что приводит к "умной стагнации" и угрожает будущему арктических городов.

Для преодоления этой ситуации необходимо изменить подход и направление развития арктических городов, сосредоточившись на улучшении их устойчивости. Это включает в себя создание условий для самодостаточной экономики, привлечение молодежи через реформы в образовании, а также содействие трудоустройству и личному развитию.

Для эффективной реализации такой политики необходимо применять стандартизированные методики мониторинга умной устойчивости, учитывая специфику развития арктических городов и системность цифровых инициатив. Это позволит изменить траекторию развития умных арктических городов в сторону устойчивости и повысить эффективность вложенных усилий и средств в этом направлении.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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